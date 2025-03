Quem é Mike Carney, novo primeiro-ministro do Canadá Sucessor de Trudeau, Carney deve enfrentar desafios domésticos enquanto lida com disputas comerciais com os EUA Internacional|Do R7 17/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 17/03/2025 - 02h00 ) twitter

Mark Carney tomou posse na sexta-feira (14) como novo primeiro-ministro do Canadá, encerrando uma década de governo de Justin Trudeau. Ex-líder do Banco Central canadense e do Banco da Inglaterra, Carney assume o cargo em um período turbulento, marcado por atritos com os Estados Unidos e desafios econômicos domésticos.

A ascensão de Carney ocorre após a renúncia de Trudeau, que viu seu apoio desmoronar no últimos ano, impulsionado pela insatisfação popular com a economia e pelas relações conturbadas com Washington.

Em janeiro, ao anunciar sua saída, Trudeau abriu caminho para uma disputa interna no Partido Liberal, na qual Carney emergiu como vencedor.

Experiência

Sem histórico em cargos eletivos, Carney construiu sua reputação como economista. Durante a crise financeira de 2008, esteve à frente do Banco do Canadá e foi elogiado por formular estratégias que mitigaram os impactos da recessão global no país.

Anos depois, no comando do Banco da Inglaterra, desempenhou papel fundamental no período de incertezas que se seguiu ao referendo do Brexit.

Entretanto, para além do desempenho econômico, Carney será testado no campo político. As ameaças comerciais do presidente dos EUA, Donald Trump, geram preocupação e devem dominar a agenda do novo líder canadense.

Em seu discurso de vitória, Carney enviou um recado direto a Washington:

“Os canadenses não devem se enganar: no comércio e no hóquei, o Canadá vencerá”.

Origens e carreira antes da política

Natural de Fort Smith, Carney graduou-se em Harvard e concluiu doutorado em Economia pela Universidade de Oxford.

Iniciou sua carreira no setor financeiro, passando pelo Goldman Sachs antes de ingressar no Banco do Canadá, onde rapidamente galgou posições de liderança.

Como presidente do Conselho de Estabilidade Financeira entre 2011 e 2018, Carney participou ativamente das decisões globais de regulação financeira e figurou entre os principais nomes do G20.

Desafios

As próximas eleições federais do Canadá, previstas para outubro, serão o primeiro grande teste da popularidade do novo primeiro-ministro. Alguns aliados sugerem que ele pode antecipar o pleito para consolidar seu governo.

A agenda ambiental também deve ter espaço no seu mandato. Em 2019, Carney foi nomeado enviado especial da ONU para mudanças climáticas e, posteriormente, fundou uma coalizão de instituições financeiras dedicada à redução das emissões de carbono.

