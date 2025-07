Adolescente escapa de ataque de jacaré na Flórida após reagir com socos Autoridades informaram que a jovem sofreu ferimentos graves na perna, mas não corre risco de perder o membro Internacional|Do R7 16/07/2025 - 21h01 (Atualizado em 16/07/2025 - 21h01 ) twitter

Summer relatou que o animal a sacudiu violentamente Record News

Uma adolescente de 15 anos sobreviveu a um ataque de jacaré após ser arrastada para debaixo d’água enquanto nadava em um riacho na Flórida. O caso ocorreu em 22 de junho, em Pond Creek, a cerca de 40 quilômetros da cidade de Destin.

RESUMO DA NOTÍCIA Adolescente de 15 anos foi atacada por um jacaré enquanto nadava na Flórida.

Summer Hinote foi arrastada para debaixo d'água por um jacaré de aproximadamente 3 metros.

Durante o ataque, ela reagiu socando o animal e conseguiu escapar após várias tentativas.

Ela sofreu ferimentos graves na perna, mas não corre risco de perder o membro e está se recuperando. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Segundo informações do Gabinete do Xerife do Condado de Walton, Summer Hinote estava na água quando sentiu algo roçando em sua perna. Em seguida, foi mordida e puxada para o fundo por um jacaré de aproximadamente 3 metros.

Em entrevista à emissora local FOX 35, Summer relatou que o animal a sacudiu violentamente. Na tentativa de se livrar, ela reagiu com socos. “Comecei a socá-lo na cabeça com toda a força que pude. E ele me soltou e depois me agarrou de novo”, disse. “Na segunda vez que ele me soltou e me agarrou, ele me arrastou para debaixo d’água. E ele meio que balançou minha perna.”

A jovem contou que, sempre que o jacaré a soltava, tentava correr em direção à margem para sair da água. Após sucessivas tentativas, conseguiu escapar e foi socorrida.

As autoridades informaram que Summer sofreu ferimentos graves na perna, mas não corre risco de perder o membro. Ela segue em recuperação.

