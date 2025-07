Vídeo mostra crocodilo arrastando corpo de adolescente após ataque fatal na Indonésia Para recuperar o corpo, socorristas atiraram contra o animal e conseguiram retirá-lo da água Internacional|Do R7 11/07/2025 - 16h27 (Atualizado em 11/07/2025 - 16h27 ) twitter

Vítima estava com amigos às margens do rio Santan Ulu quando foi atacado pelo animal Reprodução/X

Um crocodilo foi flagrado carregando o corpo de um adolescente de 15 anos após um ataque fatal no rio Santan Ulu, em Kalimantan Oriental, na Indonésia. A vítima, identificada como Muhammad Nur Akbar, estava com amigos às margens do rio quando foi surpreendida pelo animal.

Segundo testemunhas, Muhammad havia colocado os pés na água para se lavar, apesar dos alertas de colegas. Um crocodilo de cerca de nove metros avançou rapidamente e mordeu sua coxa. Os amigos tentaram resgatá-lo puxando sua camisa, mas o animal arrastou o jovem para dentro do rio.

RESUMO DA NOTÍCIA Um crocodilo arrastou o corpo de um adolescente de 15 anos após um ataque no rio Santan Ulu, na Indonésia.

A vítima, Muhammad Nur Akbar, foi mordida na coxa enquanto se lavava na água.

Equipes de resgate encontraram o corpo do jovem preso na mandíibula do crocodilo após horas de buscas.

Especialistas alertam para o aumento de ataques devido à destruição de habitats naturais e à proximidade das comunidades ribeirinhas. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Equipes de resgate foram acionadas e iniciaram as buscas imediatamente. Horas depois, o crocodilo foi avistado com o corpo do adolescente ainda preso em sua mandíbula. Para recuperar o corpo, os socorristas atiraram contra o animal e conseguiram retirá-lo da água. O corpo foi encontrado por volta das 23h50, no horário local, com ferimentos graves na perna e na coxa direita, e foi entregue à família. O adolescente não resistiu ao ataque.

O caso gerou alerta na comunidade local. De acordo com Heri Budianto, líder da região, o último caso fatal envolvendo crocodilo havia ocorrido em 2015. Após aquele episódio, a pesca no rio chegou a ser proibida por precaução.

Especialistas apontam que a destruição de habitats naturais, a expansão de áreas agrícolas e a sobrepesca têm aproximado os crocodilos das comunidades ribeirinhas. A Indonésia abriga 14 espécies desses animais, incluindo o crocodilo estuarino, conhecido pelo grande porte e comportamento agressivo.

