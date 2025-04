Adolescentes chineses são presos após filmarem caças em base militar na Coreia do Sul Estudantes do ensino médio, que entraram no país com visto de turista, são acusados de violar lei de proteção militar Internacional|Do R7 08/04/2025 - 11h27 (Atualizado em 08/04/2025 - 11h27 ) twitter

Imagem de arquivo mostra Base Aérea de Suwon, na Coreia do Sul, em novembro de 2021 Divulgação/ESRI/MAXAR

Dois adolescentes chineses foram presos pela polícia da Coreia do Sul após serem flagrados filmando ilegalmente caças militares perto da Base Aérea de Suwon, localizada a cerca de 34 quilômetros ao sul de Seul, a capital do país.

O incidente ocorreu no dia 21 de março e foi reportado pela Polícia Provincial de Gyeonggi Nambu nesta segunda-feira (7), segundo a agência de notícias Yonhap. As identidades dos suspeitos não foram divulgadas.

Os jovens, que seriam estudantes do ensino médio na China, entraram na Coreia do Sul com vistos de turista apenas três dias antes do episódio. Eles utilizaram câmeras e celulares para registrar pousos e decolagens de aeronaves da 10ª Ala de Caça da Força Aérea sul-coreana, uma das principais unidades do país.

A base também abriga uma unidade permanente de mísseis Patriot dos Estados Unidos, que possui um exército de campanha no país asiático. Em março, o local foi utilizado pelas forças das duas nações durante os exercícios militares conjuntos Freedom Shield.

Após a apreensão dos dispositivos, a polícia encontrou diversas fotos de caças em operação. Uma análise forense está em andamento para verificar se os suspeitos também fotografaram outras infraestruturas sensíveis, como aeroportos e portos marítimos.

“Estamos investigando a extensão das imagens capturadas”, informou a Polícia Provincial de Gyeonggi Nambu, que não divulgou mais detalhes, assim como a Força Aérea, devido ao caráter sigiloso do caso.

Os adolescentes foram acusados de violar a Lei de Proteção de Bases e Instalações Militares da Coreia do Sul e estão proibidos de deixar o país enquanto a investigação prossegue.

Segundo o jornal Korea JoongAng Daily, as autoridades suspeitam que as ações possam estar relacionadas a um interesse mais amplo em instalações estratégicas nacionais.

