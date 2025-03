Autoridades norte-coreanas na China são vistas fingindo ser sul-coreanas, diz portal Broches obrigatórios para autoridades está sendo removido para “evitar constrangimento”, dizem fontes Internacional|Do R7 27/03/2025 - 22h06 (Atualizado em 27/03/2025 - 22h06 ) twitter

Apesar da tentativa de disfarce, muitos norte-coreanos acabam sendo facilmente identificados pelo sotaque e pela forma de falar Divulgação/KCNA (Agência Central de Notícias da Coreia)

Autoridades comerciais enviadas à China por Pyongyang têm sido vistas removendo seus broches de lapela com os retratos de Kim Il Sung e Kim Jong Il, ex-líderes da Coreia do Norte, para fingirem ser cidadãos sul-coreanos. O comportamento foi relatado por fontes chinesas à Rádio Free Asia (RFA), que sugerem que a atitude pode estar relacionada ao desejo de evitar o estigma associado à difícil situação econômica da ditadura.

Os distintivos, conhecidos como “Kim Bu-ja” (“pai-filho”), são de uso obrigatório para todos os representantes do governo no exterior, simbolizando lealdade à dinastia Kim, que governa o país há três gerações. Kim Il Sung, fundador da nação, governou de 1948 até sua morte em 1994, sendo sucedido por seu filho Kim Jong Il. Em 2011, o comando passou para Kim Jong Un, atual líder do regime.

Escondendo a identidade

Uma fonte na cidade chinesa de Shenyang relatou à RFA que um executivo de uma empresa comercial norte-coreana removeu discretamente seu distintivo antes de entrar em um restaurante e pediu para ser apresentado como sul-coreano. “Ele tirou o broche, colocou-o no bolso e me pediu para não dizer que era norte-coreano”, afirmou a fonte, que solicitou anonimato por razões de segurança.

O mesmo comportamento foi observado na cidade de Yanji, na província de Jilin. Segundo outra fonte, tem se tornado cada vez mais raro ver oficiais norte-coreanos usando os distintivos de retrato. “Eles retiram os broches ao sair de eventos oficiais e fingem ser sul-coreanos”, afirmou.

Motivações e dificuldades

Ainda que as razões exatas para essa prática não sejam claras, especula-se que os norte-coreanos estejam tentando evitar discriminação e constrangimento. “Os sul-coreanos são vistos como pessoas ricas na China, enquanto a Coreia do Norte é um dos países mais pobres do mundo”, explicou a primeira fonte.

Apesar da tentativa de disfarce, muitos norte-coreanos acabam sendo facilmente identificados pelo sotaque e pela forma de falar. “Eles podem imitar o estilo de vestimenta e os penteados dos sul-coreanos, mas basta uma conversa para percebermos que são do Norte”, afirmou a segunda fonte. Segundo ele, até mesmo os chineses conseguem distinguir rapidamente a diferença.

Com a economia norte-coreana à beira do colapso, algumas dessas autoridades expressam lamentos a conhecidos na China. “É compreensível que se sintam desconfortáveis em revelar sua verdadeira identidade”, concluiu a fonte.