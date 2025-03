EUA e Coreia do Sul simulam ataque a túneis de Kim Jong-un com robôs e drones Ação faz parte do exercício militar conjunto Freedom Shield e utiliza tecnologia avançada para treinar incursão em rede subterrânea estratégica da Coreia do Norte

Internacional|Do R7 19/03/2025 - 12h27 (Atualizado em 19/03/2025 - 12h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share