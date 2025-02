Agência da China promete levar turistas para aniversário de ex-ditador da Coreia do Norte Operadora oferece primeira viagem de estrangeiros ao país desde a pandemia, mas programa ainda não foi confirmado Internacional|Do R7 07/02/2025 - 02h00 (Atualizado em 07/02/2025 - 02h00 ) twitter

Arte divulgada por agência da China que promete levar turistas para aniversário de ex-ditador da Coreia do Norte Reprodução/Koryo Tours

Uma operadora de turismo chinesa anunciou a abertura de reservas para viagens à cidade de Rason, no nordeste da Coreia do Norte, em comemoração ao aniversário do ex-líder Kim Jong-il, celebrado em 16 de fevereiro.

A iniciativa marca a primeira possibilidade de turistas estrangeiros visitarem o país desde o fechamento das fronteiras em janeiro de 2020, por causa da pandemia de covid-19.

De acordo com a Koryo Tours, agência de viagens sediada em Pequim, as excursões estão previstas para ocorrer entre fevereiro e abril e incluem visitas a pontos considerados “imperdíveis” na Zona Econômica Especial de Rason, localizada na fronteira com a China.

Além dos passeios turísticos, o programa ainda oferece visitas a fábricas, mercados, escolas e até mesmo a um banco, onde os viajantes poderão abrir uma conta bancária norte-coreana. Também está previsto um show de taekwondo.

‌



O pacote turístico específico para o aniversário de Kim Jong-il, chamado “Rason Kim Jong-il Birthday Tour”, está programado para partir em 12 de fevereiro e tem um custo de 706 euros (aproximadamente R$ 4.200).

Segundo o jornal sul-coreano Korea JoongAng Daily, outras viagens estão previstas para março e abril. Outra empresa chinesa, a Young Pioneer Tours, também anunciou a aceitação de reservas para viagens à região a partir de março, de acordo com a agência de notícias AFP.

‌



O feriado, conhecido na Coreia do Norte como o “Dia da Estrela Brilhante”, é tradicionalmente celebrado com grandes festividades, como desfiles militares e eventos públicos.

Fronteiras fechadas

Apesar do anúncio, a Koryo Tours ressaltou que as viagens ainda não estão confirmadas, pois aguardam autorização oficial das autoridades chinesas para a reabertura da fronteira. Até o momento, nem a Coreia do Norte, nem a China fizeram qualquer pronunciamento oficial sobre a reabertura do turismo na área.

‌



Antes da pandemia, a maioria dos visitantes estrangeiros na Coreia do Norte era de turistas chineses, representando entre 90% e 95% do total em 2019. Desde o fechamento das fronteiras em 2020, apenas turistas russos tiveram permissão para visitar o país.

A expectativa é de que, além da reabertura de Rason, a Coreia do Norte também possa inaugurar a zona turística de Kalma, ao longo da costa leste, em junho deste ano.

Segundo analistas, a abertura para visitantes estrangeiros pode ser uma estratégia do governo norte-coreano para arrecadar moeda estrangeira em meio às sanções econômicas impostas pela ONU (Organização das Nações Unidas).