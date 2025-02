Coreia do Norte ataca EUA em primeira crítica direta ao governo Trump Ditadura de Kim Jong-un respondeu ao secretário de Estado dos EUA, que chamou Pyongyang de “Estado pária” Internacional|Do R7 03/02/2025 - 17h00 (Atualizado em 03/02/2025 - 17h00 ) twitter

Ditadura de Kim Jong-un disse que não vai tolerar provocação dos EUA Reprodução/ Record News/10.09

A Coreia do Norte condenou o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, por chamar Pyongyang de “Estado pária” e prometeu uma forte reação. Esta foi a primeira crítica pública da ditadura de Kim Jong-un aos EUA desde que Donald Trump tomou posse da presidência, no último dia 20 de janeiro.

Na semana passada, em entrevista à jornalista Megyn Kelly, Rubio disse que os Estados Unidos têm que lidar com Estados párias, como o Irã e a Coreia do Norte. O contexto da fala se referia aos novos desafios dos EUA em um cenário após o fim da Guerra Fria.

Nesta segunda-feira (3), em comunicado divulgado pela agência estatal norte-coreana KCNA, um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores disse que “o país mais depravado do mundo”, em referência aos EUA, não tem o direito de criticar outras nações.

“É necessário mencionar o quão absurdo e ilógico é que o Estado mais depravado do mundo rotule outro país de Estado pária”, diz o comunicado.

A classificação de “Estado pária” foi “sem sentido”, acrescenta.

O texto ainda classifica a fala de Rubio como “grave provocação política totalmente contrária ao princípio do direito internacional”.

“Nós nunca toleraremos nenhuma provocação dos EUA, que sempre foram hostis à RPDC e continuarão sendo hostis a ela no futuro, mas tomaremos uma dura reação correspondente, como de costume”, disse o porta-voz.

RPDC é a sigla do nome oficial da Coreia do Norte, República Popular Democrática da Coreia.

Foi a primeira vez que a Coreia do Norte faz uma crítica explícita aos EUA desde que o presidente Donald Trump retornou à Casa Branca no mês passado.

Por sua vez, desde que se tornou presidente dos EUA em segundo mandato, Trump expressou sua intenção de se reaproximar do líder norte-coreano Kim Jong-un.

Em seu primeiro mandato (2017-2021), Trump se reuniu com o ditador da Coreia do Norte em três ocasiões. No último dia 23, em entrevista à Fox News, Trump foi questionado se estenderia a mão ao ditador coreano. “Sim, farei isso. Kim Jong-un é um cara inteligente”, respondeu.

A Coreia do Norte não respondeu à proposta de Trump e, em vez disso, divulgou a visita de Kim a uma instalação de enriquecimento de urânio, ao mesmo tempo em que enfatizou a necessidade de fortalecer o “escudo nuclear” do país contra países hostis.