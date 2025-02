Soldados de Kim Jong-un sumiram da guerra, diz serviço de inteligência da Coreia do Sul Estima-se que a Coreia do Norte tenha enviado cerca de 11.000 soldados para dar suporte à Rússia na guerra contra a Ucrânia Internacional|Do R7 04/02/2025 - 14h53 (Atualizado em 04/02/2025 - 14h53 ) twitter

A Coreia do Norte tem 1,28 milhão de soldados, uma das maiores Forças Armadas do mundo Reprodução/RPCD

Soldados norte-coreanos enviados para ajudar a Rússia na guerra contra a Ucrânia não têm sido vistos em combate na linha de frente da região de Kursk desde meados de janeiro, informou a agência de espionagem da Coreia do Sul nesta terça-feira (4).

“Desde meados de janeiro, não há sinais de tropas norte-coreanas enviadas para a região russa de Kursk envolvidas em batalhas”, disse o Serviço Nacional de Inteligência (NIS).

A agência afirmou que as pesadas baixas do exército do ditador Kim Jong-un parecem ser uma das razões para a ausência de tropas norte-coreanas, acrescentando que esforços de inteligência estão em andamento para determinar o motivo exato da retirada das tropas.

Estima-se que a Coreia do Norte tenha enviado cerca de 11.000 soldados para dar suporte à Rússia na guerra contra a Ucrânia. Acredita-se que 300 foram mortos, com cerca de 2.700 feridos, informou a agência de inteligência da Coreia do Sul.

‌



As pesadas baixas na investida norte-coreana podem estar relacionadas à falta de experiência dos soldados de Kim Jong-un em ataques de drones, que marcam o conflito entre Rússia e Ucrânia.

Historicamente, as forças especiais da Coreia do Norte treinam principalmente para missões de sniper, guerra urbana e infiltrações através das cadeias montanhosas que cercam o país.

‌



No momento em que as tropas norte-coreanas seguiam para a Rússia em outubro, o exército de Vladimir Putin estava obtendo conquistas territoriais em regiões estratégicas do leste ucraniano. Entre 20 e 27 de outubro, a Rússia capturou aproximadamente 196 km² de território ucraniano, marcando o avanço semanal mais rápido das forças russas em 2024. As áreas de maior progresso incluíram 95 km² próximos à cidade de Vuhledar e 63 km² perto de Pokrovsk, ambas na região de Donbas.

Apesar desses avanços, as forças russas enfrentaram perdas substanciais. Outubro de 2024 registrou o maior número de baixas russas desde o início do conflito, indicando a intensidade e o custo humano das operações militares em curso.

‌



Envolvimento no conflito

Em novembro, em Pyongyang, Putin e Kim Jong-un assinaram pactos de defesa mútua. Desde o encontro na capital da Coreia do Norte, os líderes aprofundaram parcerias estratégicas e tratados militares.

A Coreia do Norte tem 1,28 milhão de soldados, uma das maiores Forças Armadas do mundo, mas carece de experiência em combate. Muitos especialistas questionam se o envio de tropas de Pyongyang ajudaria a Rússia na guerra, citando a escassez de experiência e o equipamento desatualizado.

Pyongyang forneceu mais de 13 mil contêineres de munições, armas e mísseis para a Rússia desde agosto de 2023. Governos dos Estados Unidos e Coreia do Sul acusaram a Coreia do Norte de fornecer armamento para a Rússia desde o início da guerra. Moscou e Pyongyang negam as acusações.