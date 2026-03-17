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‘Ali Larijani’ é um dos assuntos mais buscados no Google nesta terça (17)

Levantamento foi feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma

Internacional|R7 Conteúdo e Marca

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Israel anuncia que eliminou Ali Larijani, chefe da Segurança do Irã Reprodução/Correio do Povo

“Ali Larijani” é um dos assuntos mais buscados no Google nesta terça (17). Ele chefe do Conselho Supremo de Segurança do Irã e é um dos homens mais influentes do atual regime iraniano. Israel alega ter matado ele em um bombardeio noturno na cidade de Teerã. O governo iraniano não confirma o acontecimento.

O levantamento feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma, mostra que o pico foi registrado às 08h44 desta terça (17). Confira:

Ali Larijani é um dos assuntos mais buscados do Google nesta terça (17)

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