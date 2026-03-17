‘Ali Larijani’ é um dos assuntos mais buscados no Google nesta terça (17) Levantamento foi feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma

Israel anuncia que eliminou Ali Larijani, chefe da Segurança do Irã Reprodução/Correio do Povo

“Ali Larijani” é um dos assuntos mais buscados no Google nesta terça (17). Ele chefe do Conselho Supremo de Segurança do Irã e é um dos homens mais influentes do atual regime iraniano. Israel alega ter matado ele em um bombardeio noturno na cidade de Teerã. O governo iraniano não confirma o acontecimento.

O levantamento feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma, mostra que o pico foi registrado às 08h44 desta terça (17). Confira:

Ali Larijani é um dos assuntos mais buscados do Google nesta terça (17)

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