Análise: Trump e Corina devem ‘decidir futuro político da Venezuela’ durante encontro na Casa Branca Presidente dos Estados Unidos recebe, nesta quinta-feira (15), a líder opositora de Nicolás Maduro

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Donald Trump se encontra com a líder opositora venezuelana, Maríа Corina Machado, na Casa Branca.

Machado considera doar seu Nobel da Paz em reconhecimento ao apoio de Trump na luta contra Nicolás Maduro.

O encontro visa discutir o futuro político da Venezuela e a manutenção de interesses americanos no país.

Corina busca garantir eleições livres e restaurar direitos políticos, além de ajuda financeira para a recomposição da Venezuela. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

O presidente Donald Trump recebe, nesta quinta-feira (15), na Casa Branca, a líder opositora da Venezuela e prêmio Nobel da Paz, María Corina Machado. Na semana passada, o norte-americano disse que estava ansioso em receber a líder venezuelana.

María Corina Machado chegou a dizer que queria doar o Nobel da Paz a Trump, como uma forma de reconhecer o papel do norte-americano na prisão de Nicolás Maduro.

Em entrevista ao Conexão Record News, Igor Lucena, economista e doutor em relações internacionais, afirma que Trump e Corina devem decidir o futuro político da Venezuela neste encontro, uma vez que, o futuro econômico, de curto prazo, já está sendo debatido com Delcy Rodríguez.

“Acho que os Estados Unidos também querem um comprometimento de que, se María Corina Machado disputa eleições num futuro próximo, ela também vai manter o que for decidido, o que for implementado agora durante o governo de Delcy Rodríguez. Não vai haver nenhum tipo de contestação”, afirma.

Segundo Lucena, com María Corina, ganhando a eleição, teria que manter os interesses dos Estados Unidos na Venezuela. Trump busca ainda garantir que a Venezuela crie um arcabouço de manutenção dos investimentos americanos e internacionais.

“O que ela [Corina] vai querer é tentar arrancar dos Estados Unidos algum tipo de time frame para que os Estados Unidos obriguem Delcy Rodríguez a chamar eleições livres e abertas e com os direitos políticos dela e dos seus partidários restabelecidos”, aponta.

