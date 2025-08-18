Ao menos 70 pessoas morreram em cativeiro na Rússia desde o início da guerra contra a Ucrânia Site russo diz que agentes do FSB mataram suspeitos durante detenções, com alegações de terrorismo e ligações com a Ucrânia Internacional|Do R7 17/08/2025 - 21h52 (Atualizado em 17/08/2025 - 21h52 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Pelo menos 70 pessoas morreram em operações do FSB na Rússia desde 2022, durante a guerra contra a Ucrânia.

65 mortes ocorreram em território russo e 4 na parte ocupada de Zaporizhzhia.

A maioria das vítimas eram cidadãos russos, com algumas origens em países da Ásia Central e um da Ucrânia.

O FSB alegou que muitos mortos eram suspeitos de atividades ligadas a terrorismo ou espionagem em favor da Ucrânia. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

O presidente russo, Vladimir Putin, em imagem divulgada em 5 de agosto de 2025 Divulgação/TASS

Pelo menos 70 pessoas morreram durante operações de detenção conduzidas por agentes do Serviço Federal de Segurança (FSB) da Rússia desde o início da guerra contra a Ucrânia, em 2022.

As informações são do site russo independente investigativo IStories, que compilou dados com base em relatórios do FSB, do Comitê Nacional Antiterrorismo (NAK), do Comitê Investigativo, de agências de notícias estatais e de veículos próximos às autoridades policiais.

De acordo com o levantamento, 65 mortes ocorreram na Rússia e quatro na parte ocupada do Oblast de Zaporizhzhia. Além disso, uma pessoa morreu ao detonar sua própria bomba durante uma operação perto de Samara, segundo o FSB.

A contagem não inclui casos de mortes causadas por outras agências de segurança ou de supostos grupos ucranianos de sabotagem nas regiões de fronteira, que o FSB classifica como militares ucranianos.

‌



Das 70 vítimas, pelo menos 44 eram cidadãos russos. Nove pessoas foram identificadas como originárias de países da Ásia Central, sem detalhes sobre cidadania. Entre os mortos, também havia dois cidadãos do Cazaquistão, um da Ucrânia e um da Bielorrússia.

Em 43 casos, o FSB não divulgou os nomes ou rostos dos mortos, mantendo suas identidades em sigilo. Em alguns casos, parentes e conhecidos revelaram os nomes das vítimas, segundo o IStories.

‌



Suspeitas de terrorismo e ligações com a Ucrânia

O FSB apontou que, em 28 casos, os mortos eram suspeitos de planejar ataques a mando dos serviços de inteligência ucranianos ou de unidades voluntárias das Forças Armadas da Ucrânia (AFU).

Entre eles, estavam o administrador de um chat no Telegram chamado “Melitopol — tse Ukraina” e um funcionário da mídia local RIA Melitopol, acusados de exercer “influência psicológica” em moradores de Zaporizhzhia.

‌



Outras 27 pessoas foram associadas ao Estado Islâmico (ISIS), sendo quatro delas ligadas à ala centro-asiática do grupo, na província de Khorasan. Onze morreram em tiroteios após ataques terroristas no Daguestão e na Inguchétia em 2024.

Além disso, 14 pessoas foram acusadas de envolvimento com organizações terroristas islâmicas, sem especificação dos grupos pelo FSB.

Em novembro de 2022, em Voronezh, três russos foram mortos pelo FSB, acusados de trabalhar para a Ucrânia.

As autoridades apresentaram como prova dispositivos explosivos caseiros, uma pistola Makarov, miras ópticas, rádios, uma bandeira de um videogame e uma bandeira britânica, segundo o Moscow Times.

Em julho de 2023, Andrey Lokhmanov, taxista de 38 anos, foi morto em Tyumen. O FSB o acusou de ser um “nacionalista ucraniano” que planejava explodir um centro de gás.

Moradores locais negaram ter ouvido disparos, e a namorada de Lokhmanov afirmou que ele era etnicamente ucraniano, mas queria lutar pela Rússia. Registros policiais vazados indicam que ele foi processado em 2014 por publicar um vídeo extremista.

Em agosto de 2022, dois russos foram mortos em Volgogrado, acusados de tentar explodir um gasoduto. Inicialmente associados a uma organização neonazista, o FSB posteriormente os ligou ao Corpo de Voluntários Russos, unidade paramilitar que se opõe ao regime de Putin.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Quantas pessoas morreram em cativeiro na Rússia desde o início da guerra contra a Ucrânia? Pelo menos 70 pessoas morreram durante operações de detenção conduzidas por agentes do Serviço Federal de Segurança (FSB) da Rússia desde o início da guerra contra a Ucrânia, em 2022. Quais fontes foram utilizadas para compilar essas informações? As informações foram compiladas pelo site russo independente investigativo IStories, que utilizou dados de relatórios do FSB, do Comitê Nacional Antiterrorismo (NAK), do Comitê Investigativo, de agências de notícias estatais e de veículos próximos às autoridades policiais. Onde ocorreram as mortes registradas? De acordo com o levantamento, 65 mortes ocorreram na Rússia e quatro na parte ocupada do Oblast de Zaporizhzhia. Além disso, uma pessoa morreu ao detonar sua própria bomba durante uma operação perto de Samara. As mortes incluem casos de outras agências de segurança? A contagem não inclui mortes causadas por outras agências de segurança ou por supostos grupos ucranianos de sabotagem nas regiões de fronteira, que o FSB classifica como militares ucranianos. Qual é a nacionalidade das vítimas? Das 70 vítimas, pelo menos 44 eram cidadãos russos. Nove pessoas eram originárias de países da Ásia Central, e também havia dois cidadãos do Cazaquistão, um da Ucrânia e um da Bielorrússia. O FSB divulgou informações sobre as identidades das vítimas? Em 43 casos, o FSB não divulgou os nomes ou rostos dos mortos, mantendo suas identidades em sigilo. Em alguns casos, parentes e conhecidos revelaram os nomes das vítimas. Quantas vítimas eram suspeitas de planejar ataques? O FSB apontou que, em 28 casos, os mortos eram suspeitos de planejar ataques a mando dos serviços de inteligência ucranianos ou de unidades voluntárias das Forças Armadas da Ucrânia (AFU). Quais foram algumas das acusações feitas pelo FSB? Entre os suspeitos, estavam um administrador de um chat no Telegram chamado “Melitopol — tse Ukraina” e um funcionário da mídia local RIA Melitopol, acusados de exercer “influência psicológica” em moradores de Zaporizhzhia. Houve associações com grupos terroristas? Outras 27 pessoas foram associadas ao Estado Islâmico (ISIS), sendo quatro delas ligadas à ala centro-asiática do grupo, na província de Khorasan. Onze morreram em tiroteios após ataques terroristas no Daguestão e na Inguchétia em 2024. Além disso, 14 pessoas foram acusadas de envolvimento com organizações terroristas islâmicas, sem especificação dos grupos pelo FSB. Quais casos específicos foram mencionados? Em novembro de 2022, em Voronezh, três russos foram mortos pelo FSB, acusados de trabalhar para a Ucrânia. Em julho de 2023, Andrey Lokhmanov, um taxista de 38 anos, foi morto em Tyumen, acusado de ser um “nacionalista ucraniano” que planejava explodir um centro de gás. Em agosto de 2022, dois russos foram mortos em Volgogrado, acusados de tentar explodir um gasoduto.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp