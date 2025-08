Exército ucraniano tenta recrutar brasileiros pela internet para guerra; Itamaraty faz recomendação

O Ministério das Relações Exteriores divulgou uma recomendação para que os brasileiros recusem propostas de trabalho para atuarem em guerras fora do país junto a outros exércitos. O recrutamento de brasileiros pelas redes sociais está acontecendo mesmo depois das mortes e também do desaparecimento de brasileiros que foram para combater na guerra na Ucrânia contra a Rússia .



Até agora, nove brasileiros morreram e 17 não foram encontrados no conflito que acontece no leste europeu. Esses jovens recebem contatos pela internet para atuarem ao lado do exército ucraniano. O Itamaraty afirma que o atendimento do Consulado brasileiro no exterior fica limitado pelos termos dos contratos assinados entre os voluntários e as forças armadas de outros países.