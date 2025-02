Após levar bronca, criança liga à polícia para denunciar o pai por esconder drogas Homem tinha cascas de papoula escondidas em casa, na China, e disse que elas seriam usadas como remédio Internacional|Do R7 28/01/2025 - 02h00 (Atualizado em 28/01/2025 - 02h00 ) twitter

Polícia chinesa faz buscas em casa de homem denunciado pelo próprio filho de 10 anos Reprodução/Guangming Online

Na China, uma criança de 10 anos denunciou o pai à polícia depois de ser repreendido por não fazer o seu dever de casa. O menino disse que o pai escondia drogas em casa. Ao chegar ao local, os policiais encontraram material proibido relacionado a consumo de drogas.

O garoto é aluno do 5º ano do ensino fundamental e recebeu uma dura bronca de seu pai por não fazer a lição de casa, no último dia 9, segundo a imprensa chinesa.

Após ser repreendido, a criança saiu de casa correndo. Irritada, foi até uma loja próxima à sua casa, pediu um celular emprestado e ligou para a polícia. “Meu pai esconde cascas de papoulas em casa”, disse.

Policiais foram enviados para a loja, ouviram a história da criança e, em seguida, se dirigiram para a casa dos pais dela, onde foi feita uma busca detalhada. Em um armário suspenso localizado na varanda, foram encontrados oito cascas de papoula.

A papoula é a principal matéria-prima para a produção de ópio. Na China, ela pode ser usada como tempero ou como substituto de analgésicos. No entanto, cultivar ou colher papoulas sem permissão é ilegal no país.

O pai da criança alegou que escondia a casca de papoula para ser usada como remédio em caso de emergência. Também afirmou que não sabia que estava cometendo alguma infração e que não esperava uma reação tão raivosa do menino.

O homem, que não teve a identidade divulgada, foi preso e seu caso será investigado pela unidade de controle de drogas da China.