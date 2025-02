Pets robôs movidos por inteligência artificial ganham popularidade na China

Os “pets” movidos por inteligência artificial conquistam espaço entre os consumidores na China. Projetados para simular animais de estimação da vida real, esses robôs sociais se destacam como suporte emocional para pessoas que enfrentam ansiedade e depressão.



De acordo com uma empresa especializada, o mercado global de robôs sociais deve ultrapassar US$ 42 bilhões até 2033. Modelos mais acessíveis custam a partir de R$ 1.000, enquanto outros chegam a ultrapassar R$ 21 mil. Desde maio do ano passado, cerca de mil unidades de uma das versões mais populares foram comercializadas no país.