Após sete meses, proprietário abandona casa que ficou 'ilhada' entre novas rodovias na China Huang Ping deixou imóvel devido ao barulho constante do trânsito e ao estresse, após recusar indenização de R$ 1,2 milhão Internacional|Do R7 20/08/2025 - 11h31 (Atualizado em 20/08/2025 - 11h31 )

Casa ficou isolada no meio da rodovia após Huang rejeitar uma oferta de indenização de cerca de 1,6 milhão de iuans (R$ 1,2 milhão) Reprodução/X/@IbraHasan_

Um morador que ganhou destaque mundial em janeiro deste ano por se recusar a vender sua casa para a construção de uma rodovia em Jinxi, na China, abandonou o imóvel após sete meses.

Huang Ping, que ficou conhecido como o “dono da casa de pregos (como são chamadas as residências que “resistem ao progresso”) mais forte” da China, deixou a propriedade devido ao barulho incessante do trânsito e ao estresse causado pela situação, segundo a mídia local.

A casa de dois andares, apelidada de “Olho de Jinxi” por sua semelhança com um olho quando vista do alto, ficou isolada no meio da rodovia após Huang rejeitar uma oferta de indenização de cerca de 1,6 milhão de iuans (cerca de R$ 1,2 milhão).

O governo local também ofereceu duas propriedades adicionais, posteriormente aumentadas para três, mas Huang não aceitou as condições, que incluíam o pagamento em duas parcelas.

Em abril, quando o trânsito começou a fluir na rodovia, a casa se tornou praticamente inabitável, segundo o jornal Shanghai Daily. Sem isolamento acústico, o barulho constante e a passagem de caminhões grandes levaram Huang e sua família, incluindo seu neto de 11 anos, a abandonar o imóvel.

No último mês, vizinhos notaram janelas quebradas e mato alto ao redor da propriedade, indicando que ela foi deixada para trás, de acordo com o site de notícias Oddity Central.

The stubborn old Chinese man who refused to sell his house for a government project now regrets his decision.



Huang Ping, from Hunan province, hoped for more money but lost everything. The government built a road around his house, leaving it in the middle of a busy street. Now,… pic.twitter.com/it0rYe2fhd — Ibra (@IbraHasan_) January 25, 2025

Huang, que agora aluga uma casa em uma cidade próxima, chegou a se arrepender de não ter aceito a proposta inicial do governo.

“Se eu pudesse voltar no tempo, concordaria com as condições de demolição que eles ofereceram. Agora parece que perdi uma grande proposta”, ele declarou em janeiro ao Shanghai Daily. No entanto, as autoridades afirmaram que era tarde demais para um novo acordo, e ele agora receberá apenas uma fração do valor oferecido anteriormente.

Nos últimos anos, a China implementou regulamentações para proteger os direitos de moradores em situações de realocação, incluindo a proibição de despejos violentos e a garantia de compensações justas baseadas no valor de mercado, segundo a imprensa local.

