Artista impressiona com habilidade no malabarismo de rebote em Las Vegas
Mulher mais rápida do mundo na técnica desafia público a contar bolinhas enquanto se apresenta
Uma artista nascida na Etiópia está chamando atenção nos Estados Unidos por sua habilidade no malabarismo de rebote. Reconhecida como a mulher mais rápida do mundo na atividade, Tersit Asefa Dersu usa pranchas para ajudar a direcionar as bolinhas de volta para suas mãos. Integrante do elenco fixo de um circo em Las Vegas, ela desafia o público a contar quantas bolas utiliza durante as apresentações.
A paixão pelo malabarismo começou ainda na infância, o que levou à sua primeira contratação profissional aos 13 anos. Com mais de uma década de experiência, a artista segue aprimorando a técnica e aumentando o grau de dificuldade dos truques.
