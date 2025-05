Associações empresariais canadenses pedem que premiê considere adiar corte de impostos Conselho Empresarial do Canadá argumenta que a medida enviaria um forte sinal sobre disciplina fiscal Internacional|Do Estadão Conteúdo 01/05/2025 - 16h08 (Atualizado em 01/05/2025 - 16h09 ) twitter

Carney ocupa o cargo há dois dias

Uma das associações empresariais mais importantes do Canadá pediu ao primeiro-ministro do país, Mark Carney, que cogite adiar um prometido corte de impostos para a classe média, argumentando que isso enviaria um forte sinal sobre disciplina fiscal.

O Conselho Empresarial do Canadá, que representa diretores-executivos de grande empresas, afirma apoiar as promessas de Carney sobre gastos direcionados a determinadas áreas para melhorar o histórico ruim de produtividade do país e impulsionar o crescimento.

No entanto, dado o recente histórico de déficits fiscais maiores do país, de 2% do Produto Interno Bruto (PIB), o conselho afirma que Carney deve adiar medidas que “não são essenciais para a resposta econômica imediata do Canadá”.

A entidade diz que os cortes de impostos propostos devem ser adiados até que o quadro fiscal permita. Economistas alertaram que os déficits devem aumentar em relação ao PIB com as promessas fiscais do Partido Liberal, do primeiro-ministro, e a possibilidade de uma forte recessão em vista.

Carney, que já atuou como presidente do Banco da Inglaterra, venceu as eleições do país no último dia 28. O político, do partido liberal, ganhou destaque nas eleições após o embate do Canadá com os Estados Unidos, que impuseram tarifas aos produtos canadenses.

