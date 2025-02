Astrônomos identificam “novo asteroide”, mas a verdade surpreende Objeto misterioso foi confundido com um corpo celeste próximo à Terra, mas revelou uma conexão inesperada com Elon Musk Internacional|Do R7 29/01/2025 - 13h42 (Atualizado em 29/01/2025 - 13h42 ) twitter

No começo deste mês, astrônomos tiveram uma surpresa inusitada ao analisar um novo objeto espacial que parecia estar se aproximando da Terra. Inicialmente classificado como um asteroide e batizado de 2018 CN41, ele foi considerado um “objeto próximo à Terra” (NEO) por conta de sua órbita excêntrica, que o levou a cruzar a trajetória da Lua, chegando a menos de 240 mil quilômetros do nosso planeta.

A descoberta chamou a atenção da comunidade científica, já que qualquer corpo celeste com essas características pode representar um potencial risco de colisão no futuro. No entanto, apenas um dia depois do anúncio, os especialistas do Centro de Planetas Menores (MPC), da União Astronômica Internacional (IAU), corrigiram a informação. O que parecia ser um asteroide recém-descoberto era, na verdade, um velho conhecido: o Tesla Roadster lançado ao espaço em 2018 por Elon Musk, a bordo de um foguete Falcon Heavy.

O erro de identificação ocorreu porque a trajetória do veículo lembrava a de um asteroide típico, e os instrumentos captaram o estágio superior do foguete, que ainda transportava o carro pelo espaço. De acordo com o site Astronomy, esse tipo de engano não é incomum na astronomia. Em 2007, por exemplo, um possível asteroide acabou sendo identificado como a nave Rosetta, da Agência Espacial Europeia (ESA).

Desde seu lançamento, o Tesla Roadster tem chamado a atenção tanto de entusiastas do espaço quanto de especialistas, pois ele segue uma órbita que cruza os caminhos da Terra e de Marte. Embora o veículo não represente uma ameaça imediata, alguns cálculos feitos na época de seu lançamento indicavam que havia uma pequena chance de colisão com nosso planeta em um futuro distante.

A situação inusitada reforça os desafios enfrentados pelos astrônomos na identificação de objetos espaciais e demonstra como o tráfego de lixo espacial no sistema solar pode, ocasionalmente, pregar peças até mesmo nos especialistas. Enquanto isso, o Roadster continua sua jornada solitária pelo espaço, servindo como um lembrete curioso da ambição humana de explorar o cosmos.