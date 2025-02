Gesto de Elon Musk em discurso é comparado a saudação nazista após posse de Trump Durante evento em Washington, gesto do bilionário gerou polêmica nas redes sociais; ele também fez declarações sobre segurança e futuro da civilização Internacional|Do R7 21/01/2025 - 08h46 (Atualizado em 21/01/2025 - 09h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Elon Musk faz gesto polêmico durante discurso Reprodução/Fox News

Na noite desta segunda-feira (20), Elon Musk, CEO do X, SpaceX e Tesla, fez um discurso após a posse de Donald Trump em Washington, nos Estados Unidos. Porém, o que chamou a atenção foi um gesto do bilionário durante a fala.

O atual chefe do Departamento de Eficiência Governamental falou com o público na Capital One Arena, sendo recebido com aplausos dos apoiadores do novo governo. Enquanto discursava, Musk afirmou que “iria trabalhar duro” pelos estadunidenses, gesticulando com frequência.

No final do discurso, quando o público começou a gritar seu nome, Musk usou a mão direita para tocar o peito e, em seguida, estendeu o braço com força. Ele repetiu o gesto pelo menos outras duas vezes. Nas redes sociais, internautas compararam o movimento a uma saudação nazista.

“Meu coração está com vocês. Graças a vocês, o futuro da civilização está garantido. Teremos cidades seguras, finalmente cidades seguras. Fronteiras seguras, gastos sensatos. Coisas básicas e levaremos ‘Doge’ [Departamento de Eficiência Governamental] para Marte”, disse ele.

‌



Após toda a repercussão, Musk ironizou os comentários de que teria feito uma saudação nazista durante seu discurso na posse de Donald Trump, em Washington.

Em sua conta no X, ele pediu para os detratores melhoraram os “truques sujos”. “Francamente, eles precisam de truques sujos melhores. O ataque de ‘todo mundo é Hitler’ é tão batido”, disse o dono da Tesla.

‌