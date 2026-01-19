Ataque de tubarão na Austrália deixa criança de 12 anos em estado crítico Autoridades suspeitam que um tubarão-touro tenha sido o responsável pelo incidente

Um ataque de tubarão em Sydney, Austrália, deixou um menino de 12 anos em estado crítico. A área em que o garoto nadava é tradicionalmente liberada para banho e não possuía muitos registros desse tipo de ocorrência. Autoridades investigam as circunstâncias do ataque e acreditam que o incidente foi provocado por um tubarão-touro, espécie que não costuma apresentar um comportamento agressivo.

