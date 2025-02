Avião cai no Sudão do Sul e mata pelo menos 20 pessoas Aeronave transportava trabalhadores do setor petrolífero e caiu pouco depois da decolagem Internacional|Do R7 29/01/2025 - 10h58 (Atualizado em 29/01/2025 - 10h58 ) twitter

Avião caiu no estado de Unity, no norte do Sudão do Sul, enquanto viajava para a capital Juba Reprodução/Google Maps

Pelo menos 20 pessoas morreram na queda de um avião no estado de Unity, no norte do Sudão do Sul, na manhã desta quarta-feira (29), segundo informações das agências de notícias Reuters e AFP.

O acidente foi inicialmente divulgado pela rádio Miraya, da ONU (Organização das Nações Unidas). As primeiras informações falavam em 18 mortos, mas autoridades locais confirmaram mais tarde outros dois óbitos.

O que se sabe sobre o acidente

A aeronave transportava trabalhadores do setor petrolífero e caiu a cerca de 500 metros do aeroporto local, pouco tempo depois de decolar com destino à capital Juba. Apenas uma pessoa sobreviveu ao acidente.

Gatwech Bipal Both, ministro da Informação de Unity, disse à Reuters que o avião havia sido fretado pela Greater Pioneer Operating Company (GPOC) e era operado pela empresa Light Air Services Aviation Company.

Entre as vítimas, estavam o piloto e o copiloto, além de dois cidadãos chineses e um indiano. O sobrevivente, um engenheiro sul-sudanês que trabalhava no campo de petróleo, foi levado ao hospital estadual de Bentiu para atendimento médico, de acordo com a AFP.

As autoridades locais informaram que uma equipe foi enviada ao local para investigar as causas do acidente. “O governo estadual está profundamente triste com este acidente e haverá uma investigação. A maioria das pessoas suspeita de uma falha mecânica”, disse Bipal.

O Sudão do Sul acumula um trágico histórico de acidentes aéreos nos últimos anos. Em 2018, 18 pessoas morreram na queda de um avião que ia de Juba para a cidade de Yirol. Em 2015, um avião de carga de fabricação russa caiu após a decolagem, em Juba, deixando dezenas de mortos.