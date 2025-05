Barco explode no rio Hudson, mata servidor público e fere dois em Nova York Barco usado no tratamento de esgoto sofreu acidente durante operação em planta de tratamento Internacional|Do R7, em Brasília 24/05/2025 - 20h28 (Atualizado em 24/05/2025 - 20h28 ) twitter

Uma pessoa morreu na explosão do barco no rio Hudson Reprodução/Citizen.com - 24.05.2025

Uma explosão a bordo de uma embarcação atracada na margem do rio Hudson, na manhã deste sábado (24), provocou a morte de um funcionário do Departamento de Proteção Ambiental de Nova York e deixou outros dois feridos.

O acidente ocorreu por volta das 10h30 (horário local) nas proximidades da usina de tratamento de esgoto North River, em Harlem, Manhattan.

O barco envolvido, identificado como Hunt’s Point, pertence à cidade e realiza o transporte de resíduos até a planta. No momento da explosão, três servidores realizavam atividades operacionais a bordo.

A detonação partiu de um compartimento interno, onde parte do material orgânico era armazenado. Um dos trabalhadores, de 59 anos, caiu entre a embarcação e o cais, ficando preso após o impacto. O óbito foi confirmado no local.

Dos outros dois envolvidos, um foi levado a um hospital com ferimentos leves e o terceiro recusou atendimento. Nenhum dos nomes foi divulgado. A vítima atuava havia 33 anos no sistema municipal de saneamento.

A causa do acidente está sob análise. Equipes da Guarda Costeira dos Estados Unidos afirmaram, em comunicado, que o incidente está relacionado a um serviço de soldagem em área confinada da embarcação.

Não foram detectados sinais de contaminação ambiental, e o funcionamento da planta de tratamento não sofreu alterações.

Vídeos feitos por moradores mostram fumaça densa saindo da estrutura logo após a explosão. Unidades de emergência e equipes especializadas em materiais perigosos realizaram a descontaminação do local e monitoraram os níveis de metano no casco.

Condolências

Em nota oficial, o comissário do Departamento de Proteção Ambiental, Rohit T. Aggarwala, lamentou a perda e descreveu o trabalhador como um membro experiente da equipe de tratamento de águas residuais.

O prefeito Eric Adams também prestou solidariedade e reforçou o compromisso da gestão municipal com a segurança dos servidores e o avanço das investigações.

O acidente ocorreu durante a Fleet Week, evento anual que celebra a presença marítima e as Forças Armadas dos EUA. No mesmo período, outro episódio envolvendo uma embarcação militar mexicana deixou dois mortos e 19 feridos após uma colisão com a ponte do Brooklyn.

