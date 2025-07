Bebê morre após ser derrubado por criança de seis anos dentro de hospital na França Hospital informou que instaurou uma investigação interna para apurar as circunstâncias do caso Internacional|Do R7 16/07/2025 - 22h16 (Atualizado em 16/07/2025 - 22h16 ) twitter

Suspeita é de que o menino tenha tentado pegar a criança pela fralda, provocando a queda Divulgação/Hospital Infantil Jeanne-de-Flandre

Um bebê prematuro morreu após sofrer traumatismo cranioencefálico dentro do Hospital Infantil Jeanne-de-Flandre, em Lille, no norte da França. A Polícia Judiciária da cidade abriu uma investigação criminal sobre o caso, que envolve um menino de seis anos.

Zayneb-Cassandra foi encontrada inconsciente na unidade neonatal, na última sexta-feira (11), ao lado do garoto. Ela chegou a ser levada à UTI, mas não resistiu à lesão cerebral. A bebê tinha sete meses e meio e era a primeiro filha de uma mulher de 23 anos.

RESUMO DA NOTÍCIA Bebê prematuro morre após queda em hospital na França.

Menino de seis anos, que estava sozinho, está envolvido no incidente.

Hospital instaurou investigação interna para apurar o caso.

Autoridades não divulgaram detalhes sobre responsabilização. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Testemunhas relataram que o menino, descrito como inquieto, circulava sozinho pelos corredores do hospital e chegou a invadir outros quartos. Segundo a avó da bebê, uma enfermeira havia alertado a mãe da criança sobre o comportamento inadequado do filho.

A avó contou que o menino já havia tentado se aproximar de Zayneb anteriormente e chegou a dizer que ela “parecia uma boneca”. Na ocasião, ele foi retirado do quarto por um familiar. Dias depois, ele foi encontrado novamente sozinho com o bebê, que estava caído no chão.

A suspeita é de que o menino tenha tentado pegar a criança pela fralda, provocando a queda. O hospital informou que também instaurou uma investigação interna para apurar as circunstâncias do caso.

As autoridades locais ainda não divulgaram detalhes sobre a eventual responsabilização dos responsáveis pela criança envolvida.

