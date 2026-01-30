Belugas e golfinhos de parque canadense serão transportados aos EUA por falta de recursos Animais poderiam ser sacrificados caso licenças de exportação fossem negadas

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA 30 belugas e 4 golfinhos do Marineland, no Canadá, estão sendo transportados para os EUA devido à falta de recursos.

O parque pode sacrificar os animais se as licenças de exportação não forem concedidas.

Ativistas pedem que sejam consideradas opções de santuário marinho para os animais em vez de zoológicos.

Desde 2019, 19 belugas e uma orca morreram no parque, levantando preocupações sobre maus-tratos.

As vidas de 30 belugas e quatro golfinhos estavam em jogo desde que o parque temático de Marineland, no Canadá, anunciou que não possuía recursos o suficiente para cuidar dos animais. Agora, eles poderão encontrar uma vida nova em um zoológico dos Estados Unidos.

O local alertou que poderia sacrificar as baleias caso as licenças de exportação fossem negadas. A ministra da pesca canadense, Joanne Thompson, disse que as licenças seriam emitidas assim que as informações finais necessárias forem recebidas do parque temático.

“Isso se tornou um pesadelo político, por assim dizer, para o governo e o público”, avalia o ativista Charles Vinick, que defende o fim da manutenção de baleias e golfinhos em cativeiro em parques de entretenimento e aquários.

Ele acredita que o destino dos animais ainda não é ideal: “O que eu peço e o que todos nós estamos pedindo é que nas decisões de transferência considerem primeiro a opção de santuário, que é uma área marinha protegida. Não é uma opção imediata, mas é razoável”.

Já havia sido feita uma tentativa de enviar as baleias para um aquário na China em 2025, mas a proposta foi rejeitada. Na ocasião, citaram uma lei de 2019 que proíbe o cativeiro dos animais para entretenimento, mas o Marineland era isento da legislação devido a uma cláusula de direitos adquiridos.

Além dos problemas legais, Vinick cita os maus-tratos sofridos pelos animais dentro do parque temático. De acordo com uma agência de notícias canadense, 19 belugas e uma orca morreram no local desde 2019.

