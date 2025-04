Bilionários dos EUA amargam prejuízos com tarifas de Trump; veja maiores perdas Aliados do republicano que marcaram presença na posse presidencial perderam mais de R$ 3 trilhões desde o anúncio da tarifas Internacional|Do R7 09/04/2025 - 16h55 (Atualizado em 09/04/2025 - 16h55 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O mais atingido até o momento é o CEO da Tesla e da Space X, Elon Musk Reprodução/Record News - 19/09

A ofensiva tarifária global anunciada pelo presidente dos EUA, Donald Trump, já cobra um preço alto entre os principais apoiadores do atual mandatário. Após o “Dia da Libertação”, quando Trump anunciou tarifas contra 180 países, os 500 maiores bilionários do mundo perderam juntos US$ 536 bilhões (cerca de R$ 3 trilhões), segundo o índice da Bloomberg.

A desvalorização de patrimônio dos super-ricos foi a maior já registrada em um intervalo tão curto. Parte desse grupo esteve ao lado de Trump na cerimônia de posse do republicano, mas agora vê a guerra comercial e a guinada ao protecionismo reduzirem suas fortunas.

Elon Musk

O mais atingido até o momento é o CEO da Tesla e da Space X, Elon Musk. O bilionário sul-africano, aliado e conselheiro político de Trump, perdeu US$ 30 bilhões (cerca de R$ 180 bilhões) de patrimônio pessoal após a imposição das tarifas.

O número é ainda maior quando analisadas as perdas desde o início do ano. Até agora, a riqueza estimada de Musk caiu US$ 130 bilhões (cerca de R$ 787 bilhões). A recente queda nas ações da Tesla tornou a SpaceX o ativo mais valioso do bilionário.

‌



Após as oscilações, Musk criticou o assessor de comércio da Casa Branca, Peter Navarro, chamando-o de “mais burro que um saco de tijolos”, além de dizer que Navarro é “um verdadeiro idiota”.

Em entrevista à CNBC, Navarro rebateu Musk dizendo que as críticas não surpreendem, vindo do CEO da Tesla, a quem classificou como “um montador de carros” que utiliza peças de outros países. “Ele é um cara dos carros. É isso que ele faz, e quer peças estrangeiras baratas”, completou.

‌



Mesmo com as perdas expressivas, Musk continua encabeçando a lista de pessoas mais ricas do mundo, com patrimônio estimado em US$ 370 bilhões (cerca de R$ 2,2 trilhões).

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Jeff Bezos

O fundador da Amazon e segundo bilionário mais rico do mundo, Jeff Bezos, acumula US$ 24 bilhões (cerca de R$ 145 bilhões ) em perdas desde a última quarta-feira (2), dia em que o “tarifaço” foi anunciado.

‌



As fortes quedas no patrimônio de Bezos ocorrem pelo fato da Amazon ser uma das principais revendedoras de bens importados em todo o mundo. Os vendedores com sede na China, por exemplo, têm mais de 50% de participação no mercado de terceiros da Amazon, enquanto os negócios de serviços na nuvem também dependem de tecnologia produzida por países asiáticos, como Taiwan.

Desde janeiro, quando os mercados ainda reproduziam apenas as promessas de campanha de Trump, Bezos viu US$ 46 bilhões (cerca de R$ 278 bilhões) serem eliminados de sua fortuna pessoal. Nesta quarta-feira (9), segundo a lista de bilionários em tempo real da Forbes, Bezos possui US$ 200 bilhões (cerca de R$ 1,2 trilhão) em patrimônio.

Mark Zuckerberg

O CEO da Meta, companhia que administra o Instagram e o WhatsApp, teve a segunda maior perda de riqueza, com prejuízo de US$ 28 bilhões (cerca de R$ 169 bilhões) desde a semana passada.

Mark Zuckerberg é a terceira pessoa mais rica do mundo, com um patrimônio líquido estimado em US$ 192 bilhões (cerca de R$ 1 trilhão ), e foi atingido por uma queda no valor de mercado da Meta. As ações do bilionário caíram quase 14% em dois dias, já que a guerra tarifária atinge particularmente as empresas de tecnologia, que possuem forte dependência dos mercados asiáticos.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp