Tarifas de Trump ‘bagunçaram as peças’ do jogo econômico mundial; veja análise

Em entrevista ao Conexão Record News desta quarta-feira (9), a economista Carla Beni comenta que a queda das bolsas de valores da Europa e da Ásia, que amanheceram no vermelho, reflete a insegurança generalizada do mercado em relação à economia dos Estados Unidos, que impôs novas tarifas comerciais.



Segundo Carla, o sistema financeiro internacional — formado por bolsas ao redor do mundo e sustentado pela negociação de bens como dólar , petróleo e aço — é majoritariamente baseado na confiança entre os agentes econômicos: os países envolvidos no mercado global e suas políticas de livre-comércio.



A especialista afirma que o presidente Donald Trump, que antes valorizava a estabilidade política e econômica e incentivava tarifas reduzidas entre os países, alterou, de maneira abrupta, as regras desse sistema com seu "tarifaço" .