Trump aumenta para 125% imposto à China e reduz tarifas a outros países por 90 dias Presidente dos Estados Unidos diz que taxa à China terá efeito imediato; Trump não detalhou quais países terão alívio temporário Internacional|Do R7 09/04/2025 - 14h34 (Atualizado em 09/04/2025 - 15h00 ) twitter

Trump criticou decisão da China de taxar EUA em 84% Daniel Torok/Official White House Photo - 26.3.2025

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta quarta-feira (9) que vai aumentar para 125% o imposto sobre as importações de produtos da China. Trump disse ter adotado a medida “com base na falta de respeito que a China demonstrou aos mercados mundiais”. Em resposta às tarifas impostas pelos EUA, mais cedo nesta quarta a China tinha decidido taxar em 84% as importações de itens norte-americanos.

Além disso, Trump informou que vai reduzir por 90 dias as tarifas contra países que tentaram um acordo com os Estados Unidos, sem especificar quais são essas nações. Nesse período, segundo o presidente dos EUA, será cobrado desses países o imposto mínimo de 10% do pacote tarifário dele.

“Com base na falta de respeito que a China demonstrou aos mercados mundiais, estou, por meio deste, aumentando a tarifa cobrada da China pelos Estados Unidos da América para 125%, com efeito imediato”, disse o presidente em uma rede social.

“Em algum momento, esperançosamente em um futuro próximo, a China perceberá que os dias de exploração dos EUA e de outros países não são mais sustentáveis ​​ou aceitáveis", continuou Trump.

Trump explicou que os países que terão tarifas reduzidas pelos próximos 90 dias procuraram os Estados Unidos para negociar um acordo contra as taxas e não retaliaram os EUA.

“Por outro lado, e com base no fato de que mais de 75 países convocaram representantes dos Estados Unidos, incluindo os Departamentos de Comércio, Tesouro e USTR, para negociar uma solução para os assuntos em discussão relativos a Comércio, Barreiras Comerciais, Tarifas, Manipulação Cambial e Tarifas Não Monetárias, e que esses países não retaliaram de forma alguma contra os Estados Unidos, por minha forte sugestão, autorizei uma PAUSA de 90 dias e uma Tarifa Recíproca substancialmente reduzida durante esse período, de 10%, também com efeito imediato”, detalhou Trump.

