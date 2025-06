Briga entre mães em pátio escolar após suposta traição assusta crianças no Reino Unido Testemunhas informaram que a briga foi encerrada com a intervenção de um funcionário da escola e do pai de uma das envolvidas Internacional|Do R7 09/06/2025 - 13h34 (Atualizado em 09/06/2025 - 13h34 ) twitter

Natasha Sherlock (E) e Samantha Rylance (D) entraram em confronto físico em julho de 2024 Reprodução/Redes Sociais

Duas mães se envolveram em uma briga no pátio de uma escola primária em Wallasey, no Reino Unido, enquanto buscavam seus filhos no fim do dia letivo. A confusão aconteceu diante de outras crianças e pais, e teve como estopim uma disputa pessoal relacionada a um suposto triângulo amoroso. A cena foi registrada pelas câmeras de segurança da escola e gerou forte reação do juiz que analisou o caso.

Segundo relatos apresentados ao Tribunal de Magistrados de Sefton, Natasha Sherlock, de 29 anos, acusa Samantha Rylance, de 28, de ter se envolvido com seu ex-companheiro. As duas eram amigas, mas romperam a relação após o suposto caso. No dia do incidente, Sherlock reagiu ao ver Rylance acenar para sua filha e gritou para que ela não falasse com seus filhos.

Rylance afirmou que tentou evitar o conflito, mas foi abordada por Sherlock enquanto se dirigia ao parceiro, Callum Roberts, que também estava no local para buscar as crianças. As duas começaram a discutir, e segundo Rylance, Sherlock puxou sua blusa e derrubou seus óculos. Rylance respondeu afastando a mão da rival, o que desencadeou a briga. Ambas acabaram com lesões no rosto.

A polícia foi acionada e as imagens do circuito de segurança foram entregues pela direção da escola. Sherlock foi acusada de agressão, mas foi absolvida após alegar legítima defesa. O juiz distrital Paul Healey criticou duramente o comportamento das mães. Ele afirmou que o episódio foi “completamente desagradável” e destacou o impacto negativo sobre as crianças presentes.

Durante o julgamento, a defesa de Sherlock argumentou que Rylance foi a responsável por provocar a briga ao se aproximar da rival mesmo após ser insultada. A defesa também sustentou que Sherlock só reagiu após ter sido atacada verbalmente e fisicamente.

Testemunhas informaram que a briga foi encerrada com a intervenção de um funcionário da escola e do pai de Sherlock, Robert, que também estavam no pátio da escola naquele momento. Após o incidente, Rylance relatou que seus filhos ficaram abalados e não queriam mais frequentar a escola por medo de novos confrontos.

