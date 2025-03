Caça chinês cai e explode em ‘bola de fogo’ durante treinamento; vídeo Acidente ocorreu no sábado (15) e ainda é investigado; Exército de Libertação Popular mantém sigilo sobre possíveis causas Internacional|Do R7 17/03/2025 - 13h54 (Atualizado em 17/03/2025 - 13h54 ) twitter

Um caça chinês caiu no último sábado (15) durante uma missão de treinamento no extremo sul da China, mas o piloto conseguiu escapar ileso ao saltar de paraquedas. As informações foram confirmadas pela Marinha do Exército de Libertação Popular (PLA).

Segundo a agência estatal de notícias Xinhua, o acidente ocorreu perto de uma cidade na ilha de Hainan, uma região estratégica que abriga bases aéreas, navais e estações de radar voltadas para reforçar as reivindicações da China sobre o Mar da China Meridional.

A causa da queda ainda está sob investigação e ninguém se feriu. Nenhum detalhe adicional foi fornecido no breve relatório divulgado pelo PLA, que raramente publica comentários sobre incidentes militares.

Especula-se que o avião em questão seja um Shenyang J-15, conhecido como “tubarão voador”, um caça multifuncional desenvolvido pela China a partir do projeto russo Sukhoi Su-33.

Utilizado principalmente em operações navais, o J-15 é uma peça-chave na expansão militar chinesa, que, embora não participe diretamente de um conflito armado há 35 anos, tem intensificado investimentos em tecnologia para competir com o Ocidente.

Caça chinês cai de nariz e explode em 'bola de fogo' durante exercício de treinamento Reprodução/X/@OSPSF