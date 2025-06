Mulher armada monta cadeira no meio de rodovia, se recusa a sair e causa caos no trânsito Confronto em Houston, nos EUA, mobiliza policiais e provoca engarrafamento intenso por horas Internacional|Do R7 28/06/2025 - 12h42 (Atualizado em 28/06/2025 - 12h42 ) twitter

Mulher ficou horas sentada no meio de uma movimentada rodovia no Texas (EUA) Reprodução/Instagram/kwtx

Uma mulher armada com uma pistola protagonizou uma longa e tensa negociação com a polícia em uma rodovia, em Houston, no Texas (EUA), nesta quinta-feira (26).

Segundo relatos, por volta das 13h30 (hora local), a mulher retirou uma cadeira dobrável de seu carro e sentou-se no meio das faixas da rodovia, bloqueando o tráfego de veículos em ambas as direções.

Testemunhas e autoridades informaram que ela havia provocado um acidente ao desviar seu veículo de um caminhão.

‌



No local, agentes especializados em saúde mental atuaram junto às equipes policiais para tentar dialogar com a suspeita, que se mostrava resistente às ordens para largar a arma e deixar a via. Um membro da família da mulher também esteve presente durante as negociações.

‌



Autoridades informaram que ela alegava estar com os filhos reféns, embora tal informação não tenha sido confirmada. O xerife Ed Gonzalez declarou em entrevista que a mulher manifestava pensamentos suicidas, o que intensificou a preocupação das equipes de socorro.

Vídeos e imagens divulgados mostraram o tráfego paralisado por quilômetros, enquanto dezenas de policiais, com armas em punho, monitoravam a mulher atentamente para garantir a segurança dos envolvidos e dos motoristas.

‌



Após quase cinco horas de tensão, por volta das 18h30, a polícia comunicou que a situação havia sido resolvida pacificamente. A mulher foi retirada do local escoltada por ao menos oito agentes. Nenhum disparo foi efetuado e ninguém se feriu.

Com a liberação gradual das pistas norte e sul da rodovia I-45, o tráfego começou a ser normalizado.

