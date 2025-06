Caneta converte escrita em sinais elétricos para detectar Parkinson com 96% de precisão Tecnologia tem potencial para uso em larga escala devido à simplicidade do equipamento, ao baixo custo e à portabilidade Internacional|Do R7 07/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 07/06/2025 - 02h00 ) twitter

Caneta é equipada com ponta magnetoelástica e tinta ferrofluida Reprodução/Nature Chemical Engineering

Uma equipe da Universidade da Califórnia, em Los Angeles (UCLA), desenvolveu uma caneta de diagnóstico de baixo custo que pode revolucionar a forma como a doença de Parkinson é identificada. O dispositivo transforma movimentos da escrita à mão em sinais elétricos que, ao serem analisados por uma rede neural, indicam a presença da doença. Em um estudo piloto, a tecnologia alcançou 96,22% de acerto na detecção do Parkinson.

A condição, que afeta quase 10 milhões de pessoas no mundo, é caracterizada por tremores, rigidez e lentidão dos movimentos. Esses sintomas comprometem especialmente as funções motoras finas, como a caligrafia. Atualmente, o diagnóstico depende, na maioria dos casos, da observação clínica, um processo subjetivo e nem sempre acessível, principalmente em regiões com poucos recursos médicos.

O estudo, publicado na revista Nature Chemical Engineering, propõe uma abordagem alternativa: uma caneta com ponta magnetoelástica e tinta ferrofluida, carregada com nanopartículas magnéticas. Ao escrever com o instrumento, o esforço da mão deforma a ponta da caneta e movimenta a tinta, o que altera o campo magnético ao redor e gera sinais elétricos detectados por uma bobina integrada.

Esses sinais são então processados por modelos de inteligência artificial, incluindo uma rede neural. Ao analisar padrões de escrita em papel, o sistema foi capaz de diferenciar com precisão os dados de pacientes com Parkinson e de indivíduos saudáveis.

No teste clínico, realizado no Centro Médico da UCLA, 16 pessoas participaram, incluindo três pacientes com Parkinson e 13 voluntários sem a doença. Todos foram submetidos a tarefas de caligrafia, como desenhar espirais, linhas e letras. O objetivo era identificar alterações motoras específicas associadas à doença.

Os pesquisadores destacam que, além de dispensar julgamentos clínicos subjetivos, a caneta tem potencial para uso em larga escala devido à simplicidade do equipamento, ao baixo custo e à portabilidade. Isso pode facilitar o acesso ao diagnóstico precoce, especialmente em regiões com poucos especialistas.

O dispositivo também abre caminho para aplicações futuras, como o acompanhamento da progressão da doença e o monitoramento da eficácia de tratamentos. “É uma tecnologia de baixo custo, amplamente disseminável e confiável”, afirmam os autores do estudo.

