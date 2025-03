Parkinson deve atingir 25 milhões de pessoas em todo o mundo até 2050, aponta estudo

Um levantamento do Reino Unido revelou que os casos de Parkinson devem aumentar significativamente, atingindo 25 milhões de pessoas em todo o mundo até 2050 — um crescimento de 112% em relação ao ano de 2021.



Em entrevista ao Hora News de quinta-feira (6), Flavia de Paiva Santos Rolin, especialista em transtornos do movimento , destaca que a exposição a pesticidas e agrotóxicos contribuem para o desenvolvimento precoce da doença neurodegenerativa .



Flavia pontua que, apesar de o tremor ser o sintoma que mais chama a atenção, o grande marcador do Parkinson é a lentidão. A rigidez nos movimentos dos membros também pode ser associada à doença, que se manifesta com maior prevalência em pessoas acima de 60 anos.



"É uma doença que precisa de uma atenção maior, com investimento em saúde pública e direcionamento de recursos para pesquisa para a gente entender melhor de onde vem essa e como ela se manifesta e progride", diz a especialista.