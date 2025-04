Parkinson não é o fim da vida, é início de nova jornada explica neurocirurgião

O Dia Mundial de Conscientização da Doença de Parkinson é celebrado nesta sexta-feira (11). Em entrevista ao News das 19h , o neurocirurgião Guilherme Badke, explica que a doença não representa o “fim da linha, e sim o início de uma nova jornada”, apesar de não ter cura. Segundo o médico, as principais alterações são na memória, no humor e nos movimentos.



Os efeitos mais comuns do Parkinson são, de acordo com Badke, movimentos lentos, rigidez de membros, alteração de fala e dificuldade na escrita. E os tremores, geralmente associados, não estão presentes em todos os casos, garante.



No mundo, a OMS (Organização Mundial da Saúde) estima que existam aproximadamente quatro milhões de pessoas com Parkinson, o que representa 1% da população a partir dos 65 anos. Já no Brasil, os dados recentes indicam que 200 mil indivíduos sofrem com o problema.