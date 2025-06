Cannes Lions 2025: RECORD fará cobertura histórica do maior festival de publicidade do mundo na França Evento internacional ocorre de 16 a 20 de junho com participação inédita da emissora brasileira Internacional|Do R7 12/06/2025 - 17h57 (Atualizado em 12/06/2025 - 17h57 ) twitter

Evento internacional ocorre de 16 a 20 de junho com participação inédita da RECORD Reprodução/RECORD

A RECORD participará do Cannes Lions, o maior festival de publicidade do mundo, que acontece em Cannes, na França, entre os dias 16 e 20 de junho. A emissora oferecerá uma cobertura especial e multiplataforma, permitindo que o público brasileiro acompanhe de perto o evento internacional.

A presença da RECORD no festival pela primeira vez coincide com a homenagem que o Brasil receberá como o país mais criativo do mundo. A emissora reforça sua conexão com as transformações e inovações do mercado publicitário global.

Alarico Naves, superintendente comercial da RECORD, destaca a importância do evento. “É um momento mágico de transformação e inovação. São 71 anos de festival e da RECORD. A RECORD é uma contadora de histórias e, neste momento de mudança, nada melhor do que estar junto ao mercado anunciante em uma premiação de tamanha relevância”, afirma.

José Papa, ex-CEO do festival por duas edições, é quem colaborará com a emissora na cobertura, trazendo histórias exclusivas e dos bastidores. “A RECORD vai mostrar que ela tem essa visão de futuro no presente. Que está conectada com a inovação, inteligência artificial e com tudo o que significa esse mundo criativo global e o que ele representa para nossa realidade no Brasil”, garante.

Cerca de 30 mil peças publicitárias avaliadas por 400 jurados do mundo todo disputam o troféu. O troféu Leão de Ouro é um dos símbolos de excelência criativa. Peças veiculadas da televisão brasileira já conquistaram 20 vezes o Grand Prix.

Grande nome da publicidade brasileira, Washington Olivetto será condecorado postumamente. A RECORD vai registrar esse momento marcante para o mercado criativo brasileiro e destacar seu novo posicionamento.

“Nossa presença no festival vem para reforçar o momento que estamos passando. É a ocasião perfeita para mostrarmos aos parceiros, agências e anunciantes, a nossa atual fase, que inclui novas atrações, novos comunicadores, novas oportunidades multiplataforma e uma conexão profunda e genuína com o Brasil”, garante Alarico Naves.

O Festival de Cannes foi criado em 1953, mesmo ano de fundação da RECORD. “Conectar nesse momento especial, onde o Brasil é reconhecido como o país mais criativo do planeta, a RECORD faz parte de certa maneira dessa história”, reforça José Papa.

Um minidocumentário lançado no PlayPlus conta a história do evento e mostra como a RECORD vai conduzir a cobertura, destacando os temas mais relevantes para o setor e as principais tendências globais da comunicação. Assista:

Cobertura histórica

O projeto é o maior já realizado até então para a TV aberta e levará as informações mais importantes do evento a todos os brasileiros, profissionais da área e do público em geral, com profundidade e relevância, na televisão e demais plataformas, Portal R7 , PlayPlus e principais redes sociais. Para cada um dos cinco dias do festival, entre 16 e 20 de junho, estão programadas temáticas e ações específicas, realçando a participação nacional, que tantas vezes fez história em Cannes.

Haverá ainda entrevistas com CEOs e CMOs do Brasil e de outros países, reportagens exibidas diariamente na programação da RECORD com o apoio de correspondentes internacionais, conteúdos de criadores digitais, ativações especiais para engajamento do público, e ainda pílulas diárias produzidas em tempo real para a rede de parceiros. Para finalizar, um documentário completo sobre a edição deste ano será produzido.

O ineditismo desta grandiosa cobertura para Cannes Lion desenvolvida pela RECORD traduz a relevância da emissora como um player de competitividade internacional. Ao mesmo tempo, em que celebra o protagonismo do Brasil no festival e a importância deste que é o maior palco mundial da publicidade, marketing e indústria criativa.

“Representaremos a RECORD e o talento nacional com a experiência de uma emissora que é um retrato do país e do quanto podemos oferecer”, conclui Henrique Collor, diretor comercial da emissora.

