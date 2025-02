Cão policial ‘baixinho’ faz sucesso na China, mas perde bônus por ‘má conduta’ Fu Zai, o primeiro cachorro da raça corgi a trabalhar na polícia do país, tem viralizado na internet com sua dedicação ao trabalho Internacional|Do R7 04/02/2025 - 15h46 (Atualizado em 04/02/2025 - 15h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Fu Zai, o primeiro cão policial da raça corgi na China Reprodução/Weibo/@KeJingFuZai

Pequeno, carismático e altamente treinado, Fu Zai, o primeiro corgi policial da China, conquistou o coração do público e virou uma sensação na internet. Mesmo sem o porte imponente dos tradicionais cães policiais, como pastores alemães e malinois, o cachorro tem mostrado habilidades excepcionais.

A história de Fu Zai começou de forma inesperada. Ele era apenas um cachorro de estimação até ser descoberto por um treinador em um parque. Seus instintos apurados, obediência e energia o tornaram um candidato perfeito para a carreira policial, segundo o portal de notícias HK01, de Hong Kong.

Assim, o cão foi recrutado para o Departamento de Segurança Pública de Weifang, na província de Shandong, e passou por um rigoroso treinamento, que incluiu buscas de drogas, rastreamento e detecção de bombas. Em outubro de 2024, ele se formou e se tornou um policial de elite.

Só que, recentemente, Fu Zai foi parar sob os holofotes por um motivo inusitado: perdeu seu bônus de fim de ano por ‘má conduta’ no serviço, segundo a rede de TV francesa Euronews.

‌



Um vídeo divulgado pelo departamento revelou que ele foi penalizado por cochilar durante o expediente e urinar em sua própria tigela de comida. Como resultado, o cão perdeu seu bônus de fim de ano, que incluía guloseimas e brinquedos.

Fu Zai participa de treinamento com seu instrutor Reprodução/Weibo/@KeJingFuZai

O momento cômico gerou grande repercussão nas redes sociais chinesas, com milhares de comentários defendendo o esforçado corgi. “O pobre Fu Zai trabalhou duro o ano todo, apenas para perder seu bônus. Eu me identifico totalmente”, disse um seguidor do corgi.

‌



Mesmo com a punição simbólica, Fu Zai não saiu de mãos vazias. Em comemoração ao Ano Novo Lunar, recebeu um pacote de presentes gourmet, incluindo arenque do Pacífico, sopa de abóbora e uma versão pet friendly da sofisticada iguaria chinesa Tentao de Buda.

Como se não bastasse, no final de janeiro, ele foi homenageado com o Prêmio Anual de Desafiar o Destino, solidificando sua posição como um verdadeiro ídolo canino.