Casa Branca divulga primeira foto oficial de Melania Trump Com tom clássico em preto e branco, o retrato da primeira-dama dos EUA ultrapassou 350 mil curtidas em poucas horas Internacional|Do R7 28/01/2025 - 13h53 (Atualizado em 28/01/2025 - 13h53 )

Casa Branca divulga primeira foto oficial de Melania Trump

Nesta segunda-feira (27), o perfil oficial da Casa Branca divulgou a primeira foto oficial de Melania Trump nas redes sociais da primeira-dama dos Estados Unidos e da equipe republicana.

O retrato também foi compartilhado no Instagram, nos perfis do presidente Donald Trump e da Casa Branca, ampliando sua visibilidade.

Na imagem, Melania aparece usando um conjunto preto com camisa branca, com as mãos apoiadas sobre uma mesa da Casa Branca. Ao fundo, é possível ver o Monumento a Washington. A fotografia foi feita em preto e branco, trazendo um tom clássico e elegante.

Com 3,9 milhões de seguidores em seu perfil @FLOTUS (sigla em inglês para Primeira-Dama dos Estados Unidos), Melania alcançou grande engajamento. Em apenas 14 horas, a publicação da foto oficial ultrapassou 350 mil curtidas.