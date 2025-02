Cessar-fogo em Gaza foi resultado de nossa vitória em novembro, diz Trump em comício Trump afirmou que o conflito não teria ocorrido em seu mandato; presidente eleito toma posse nesta segunda Internacional|Do Estadão Conteúdo 19/01/2025 - 21h30 (Atualizado em 24/01/2025 - 20h51 ) twitter

Trump foi reeleito presidente dos EUA Alan Santos/PR - Arquivo

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump , disse neste domingo (19), que sua vitória começou a produzir efeitos desde que o resultado da eleição foi anunciado, em novembro passado. Ele disse que chamam isso de “efeito Trump.” “Mas este efeito vem de vocês”, declarou, falando a uma plateia de apoiadores no ginásio Capital One, em Washington.

Entre estes supostos efeitos, Trump reivindicou para si o mérito do acordo de cessar-fogo entre Israel e Hamas que entrou em vigor neste domingo. “Isso só aconteceu por causa da nossa vitória em novembro”, disse o presidente eleito, que fez longos elogios ao seu enviado ao Oriente Médio, Steve Witcoff.

Trump afirmou que o conflito não teria ocorrido em seu mandato. “Não teria acontecido se a eleição de 2020, vencida pelo democrata Joe Biden não tivesse sido fraudada”, disse, reiterando informações falsas que divulga há quatro anos. “Não vamos deixar acontecer de novo.”

Investimentos

O presidente eleito acrescentou que é por causa também do “efeito Trump” que grandes empresas, como a incorporadora Damac, dos Emirados Árabes Unidos, o japonês Softbank e a Apple, na pessoa de seu presidente, Tim Cook, anunciaram vultosos investimentos nos EUA. “Nós conseguimos mais nos últimos três meses, sem ainda ser presidente, que eles Biden fizeram em quatro anos”, afirmou.

‌



Ele celebrou ainda a volta do TikTok. O aplicativo chinês saiu do ar nos EUA na manhã deste domingo, banido pelo governo federal, mas foi reativado após Trump postar em sua rede Truth Social que baixaria uma ordem executiva na segunda-feira para restabelecer a rede social. O republicano quer que o aplicativo chinês passe a ter 50% de propriedade americana.

Trump contou que um jovem assessor abriu uma conta no TikTok para ele durante a campanha. “Entrei no TikTok”, disse. “Vocês acreditam no que a gente faz para ganhar uma eleição?”, acrescentou. Ele disse ainda que ganhou entre os eleitores jovens, e arrematou: “Eu gosto do TikTok.”