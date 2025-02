Cruz Vermelha resgata reféns libertadas pelo Hamas; veja vídeo Libertação das três reféns marcou o início do cessar-fogo, que também prevê a liberação gradual de outros israelenses Internacional|Do R7, em Brasília 19/01/2025 - 15h01 (Atualizado em 24/01/2025 - 20h49 ) twitter

Neste domingo (19), um comboio da Cruz Vermelha entrou na Faixa de Gaza para resgatar as três primeiras reféns libertadas pelo Hamas, como parte do acordo de cessar-fogo com Israel (veja o vídeo abaixo). A libertação das três reféns marcou o início do cessar-fogo, que também prevê a liberação gradual de outros israelenses mantidos em cativeiro.

The moment a horde of murderous thugs passed the three hostages to the Red Cross. pic.twitter.com/z5wgwDFg1A — Aviva Klompas (@AvivaKlompas) January 19, 2025

A trégua chega após 15 meses de intensos conflitos. As reféns libertadas, todas com cidadania israelense, foram sequestradas durante os ataques de 7 de outubro de 2023, que deram início à guerra. Confira quem são as reféns:

Romi Gonen, 24 anos: sequestrada enquanto tentava escapar do festival Supernova.

Emily Damari, 28 anos: cidadã britânica-israelense capturada no Kibutz Kfar Aza, no sul de Israel.

Doron Steinbrecher, 31 anos: enfermeira veterinária, retirada de seu apartamento em Kfar Aza.

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu , usou as redes sociais neste domingo (19) para comemorar a libertação das reféns Romi Gonen, Doron Steinbrecher e Emily Damari. As três mulheres, que estavam em poder do grupo terrorista Hamas desde os ataques de 7 de outubro de 2023, foram libertadas como parte do acordo de cessar-fogo mediado internacionalmente.

Na publicação, Netanyahu expressou a emoção e gratidão pelo retorno das reféns ao país. “Romi, Doron e Emily - uma nação inteira os abraça, com parabéns pelo seu retorno ao lar. Este momento foi alcançado graças ao sacrifício e à luta de nossos lutadores heróicos - os heróis de Israel. Eu prometo: Traremos todos para casa!”