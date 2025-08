Cientistas injetam substância radioativa em rinocerontes para combater caça ilegal; entenda Projeto na África do Sul usa isótopos radioativos nos chifres dos animais, sem causar danos, para rastrear tráfico Internacional|Do R7 04/08/2025 - 16h51 (Atualizado em 04/08/2025 - 16h51 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

RESUMO DA NOTÍCIA Cientistas da África do Sul injetam isótopos radioativos em chifres de rinocerontes para combater a caça ilegal.

A substância é inofensiva para os animais e ajuda a rastrear chifres em controles alfandegários.

O projeto Rhisotope iniciou com sucesso em 20 rinocerontes e visa proteger a população em declínio.

A caçada ilegal resulta na morte de cerca de 500 rinocerontes por ano na África do Sul. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Cientistas usam isótopos radioativos nos chifres dos rinocerontes para rastrear tráfico ilegal Divulgação/Rhisotope

Cientistas da Universidade de Witwatersrand, na África do Sul, em parceria com autoridades de energia nuclear e conservacionistas, estão injetando isótopos radioativos em chifres de rinocerontes para combater a caça ilegal.

A substância, segundo os pesquisadores, é inofensiva para os animais, mas permite que os chifres sejam detectados por equipamentos de segurança em aeroportos e fronteiras, facilitando a identificação de caçadores ilegais e traficantes.

O projeto, chamado de Rhisotope, teve início com testes em cerca de 20 rinocerontes, feitos no último ano em um santuário. Esses experimentos foram bem-sucedidos e pavimentaram o caminho para o lançamento oficial da iniciativa, que ocorreu na última quinta-feira (31).

Até agora, cinco rinocerontes receberam as injeções, mas a universidade planeja expandir o projeto para alcançar um número muito maior de animais, em um esforço para proteger a população deles, que está em declínio.

‌



Como funciona o projeto

O método é simples, mas altamente eficaz. Os isótopos radioativos injetados nos chifres emitem níveis baixos de radiação, que não representam perigo para os rinocerontes, mas são suficientes para acionar alarmes em detectores de radiação usados em controles alfandegários.

“Demonstramos, além de qualquer dúvida científica, que o processo é completamente seguro para o animal e eficaz em tornar o chifre detectável pelos sistemas internacionais de segurança nuclear alfandegária”, disse James Larkin, diretor científico do projeto, ao jornal britânico The Guardian.

‌



Os testes mostraram que até mesmo chifres com quantidades mínimas de radioatividade – inferiores às que são usadas na prática – conseguiram ativar os detectores.

Inclusive, os cientistas verificaram que os chifres podem ser identificados mesmo dentro de contêineres de transporte, o que evidencia a eficiência do método no combate ao tráfico internacional.

‌



Crise dos rinocerontes

A caça ilegal é uma das maiores ameaças à sobrevivência dos rinocerontes. Segundo a União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN), a população global desses animais, que no início do século 20 era de aproximadamente 500 mil, caiu drasticamente para cerca de 27 mil.

A África do Sul, que abriga a maior população de rinocerontes do mundo – cerca de 16 mil animais –, enfrenta um problema grave: aproximadamente 500 rinocerontes são mortos todos os anos por caçadores em busca de seus chifres, altamente valorizados no mercado ilegal.

Para ampliar o impacto do Projeto Rhisotope, a Universidade de Witwatersrand está convocando proprietários de parques privados de vida selvagem e autoridades nacionais de conservação a aderirem à iniciativa.

A ideia é que mais rinocerontes sejam “vacinados” com os isótopos radioativos, criando uma rede de proteção que dificulte a ação dos caçadores e traficantes.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp