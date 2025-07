Ninho de vespas radioativas é encontrado em local onde EUA produziam bombas nucleares Ninho com radiação acima do permitido foi descoberto na Carolina do Sul, mas autoridades garantem que não há risco à população Internacional|Do R7 31/07/2025 - 11h46 (Atualizado em 31/07/2025 - 11h46 ) twitter

Vespa em imagem de arquivo Divulgação/Duncan Sanchez/Unsplash

Um ninho de vespas radioativas foi encontrado em uma antiga fábrica de componentes para bombas nucleares localizada na Carolina do Sul, nos Estados Unidos. Apesar da descoberta, as autoridades afirmam que não há perigo para a população.

Segundo a agência de notícias Associated Press (AP), o ninho foi descoberto por trabalhadores do local no dia 3 deste mês. A estrutura possuía níveis de radiação 10 vezes superiores ao permitido pelas regulamentações federais.

O ninho foi identificado durante uma verificação de rotina dos níveis de radiação, em um poste próximo a tanques que armazenam resíduos nucleares líquidos do Savannah River Site, como é chamada a fábrica.

Segundo um relatório do Departamento de Energia dos EUA, os trabalhadores agiram rapidamente: pulverizaram o ninho com inseticida, removeram-no com segurança e o descartaram como lixo radioativo. Curiosamente, nenhuma vespa foi encontrada no local.

‌



Origem misteriosa

O relatório aponta que a radioatividade do ninho provavelmente resulta de “contaminação radioativa herdada”, ou seja, resquícios de radiação deixados no local quando a fábrica ainda operava plenamente.

No entanto, o documento não esclarece a origem exata dessa contaminação, o que gerou críticas. Tom Clements, diretor executivo do grupo Savannah River Site Watch, expressou preocupação com a falta de detalhes no relatório.

‌



Ele disse à AP que o documento não explica como as vespas entraram em contato com a contaminação, nem se há possibilidade de outros ninhos radioativos devido a vazamentos nos tanques.

Clements também sugeriu que identificar o tipo de ninho poderia ajudar a rastrear a fonte da contaminação, já que algumas vespas constroem ninhos com terra, enquanto outras utilizam materiais diferentes. Essa análise, segundo Clements, poderia indicar de onde veio o material radioativo.

‌



Local seguro

A empresa Savannah River Mission Completion, responsável pela administração do local, afirmou que os tanques de resíduos não apresentam vazamentos.

A companhia também disse que o parque de tanques está localizado bem dentro dos limites do Savannah River Site, e as vespas, que geralmente voam apenas algumas centenas de metros, não representam risco de espalhar radiação para fora da área.

Inaugurado no início dos anos 1950, o Savannah River Site desempenhou um papel crucial durante a Guerra Fria, produzindo poços de plutônio para o núcleo de bombas nucleares. Hoje, o local tem duas funções principais: fabricar combustível para usinas nucleares e realizar a limpeza de resíduos radioativos acumulados ao longo de décadas.

Atualmente, o site gerencia cerca de 34 milhões de galões (129 milhões de litros) de resíduos nucleares líquidos, reduzidos de um total original de 165 milhões de galões (625 milhões de litros) por meio de processos de evaporação. Dos 51 tanques subterrâneos originalmente usados para armazenar esses resíduos, 43 permanecem em operação.

