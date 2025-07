Cientistas usam gel inteligente para melhorar tratamento contra o câncer; entenda Nova técnica combina células CAR-T com nanogéis que liberam enzima no tumor, aumentando eficácia contra tumores sólidos Internacional|Do R7 24/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 24/07/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

RESUMO DA NOTÍCIA Cientistas da China desenvolveram uma nova técnica que combina células CAR-T com um nanogel inteligente.

O nanogel transporta a enzima hialuronidase, que dissolve a matriz extracelular em tumores sólidos.

A técnica aumentou a eficácia da terapia CAR-T, alcançando uma taxa de inibição tumoral de 83,2% em testes laboratoriais.

Essa inovação pode melhorar tratamentos para cânceres difíceis, como os de pâncreas e mama. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Cientista trabalha em terapia celular CART-T Divulgação/Instituto Butantan

Cientistas da China desenvolveram uma nova abordagem para tornar a terapia celular CAR-T mais eficaz contra tumores sólidos, como os de mama, pulmão e pâncreas, que representam um grande desafio na oncologia.

A inovação, publicada recentemente na revista Nano Research, combina as células CAR-T com um nanogel inteligente que carrega uma enzima capaz de romper barreiras dentro dos tumores, o que permite que as células terapêuticas ataquem o câncer com maior precisão.

A terapia CAR-T é uma forma avançada de imunoterapia. Nela, os linfócitos T do paciente – um tipo de célula do sistema imunológico – são retirados, modificados em laboratório para reconhecer células cancerígenas e depois reinjetados no corpo para atacar o tumor.

Essa técnica já revolucionou o tratamento de alguns cânceres no sangue, como leucemias e linfomas, mas enfrenta dificuldades contra tumores sólidos.

‌



O grande obstáculo é a matriz extracelular (MEC), uma espécie de camada ao redor de tumores sólidos que impede que as células CART-T cheguem ao alvo.

Para superar isso, os cientistas liderados pelo professor Xuesi Chen, do Instituto de Química Aplicada de Changchun, criaram um sistema inovador: um nanogel que transporta um elemento importante chamado enzima hialuronidase.

‌



Como funciona o nanogel

O nanogel é uma estrutura extremamente pequena, quase invisível, que é acoplada à superfície das células CAR-T, funcionando como uma espécie de mochila que transporta a enzima hialuronidase.

Essa enzima tem a importante função de dissolver a matriz extracelular, uma barreira densa que envolve tumores sólidos e impede que as células CAR-T alcancem seu alvo.

‌



O problema é que, quando usada sozinha, a hialuronidase tende a se dispersar pelo corpo, e não consegue se concentrar o suficiente no tumor para ser realmente eficaz contra ele. É aí que entra a inovação do nanogel.

Ele é capaz de responder a um ambiente específico encontrado nos tumores, onde há uma alta concentração de moléculas conhecidas como espécies reativas de oxigênio (ROS). Ao entrar em contato com essas moléculas, o nanogel se rompe de forma controlada, liberando a hialuronidase exatamente no local do tumor, onde ela é mais necessária.

Assim, ao permitir que a enzima corte a matriz extracelular com mais facilidade, esse mecanismo cria um caminho para que as células CAR-T penetrem no tumor e ataquem as células cancerígenas com maior eficiência.

Como foram os resultados

Em testes realizados em laboratório com modelos de câncer sólido, a nova abordagem alcançou uma taxa de inibição tumoral de 83,2%, um resultado considerado expressivo pelos cientistas.

“A degradação da matriz extracelular mediada pela hialuronidase melhorou a infiltração das células CAR-T e enfraqueceu o ambiente imunossupressor do tumor”, disse Xuesi Chen, que também é membro da Academia Chinesa de Ciências.

Por que isso é importante

Tumores sólidos, como os de pâncreas ou mama, são alguns dos cânceres mais difíceis de se tratar. Essa nova abordagem pode ser um passo gigante para tornar a terapia CAR-T mais eficaz contra eles.

A pesquisa, que envolveu cientistas de várias instituições chinesas, como a Universidade de Jilin, também abre portas para criar outros tratamentos inteligentes, que entregam medicamentos exatamente onde eles são necessários.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp