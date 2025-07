China revela protótipo de trem que ‘flutua’ e pode chegar a 600 km/h; veja o que se sabe Novo trem maglev utiliza tecnologia de levitação magnética supercondutora para alcançar velocidades recordes Internacional|Do R7 22/07/2025 - 10h46 (Atualizado em 22/07/2025 - 10h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Protótipo foi exibido no Centro Nacional de Testes Ferroviários, em Pequim, na China, na última semana Divulgação/CRRC

A China revelou o protótipo de um trem de levitação magnética capaz de atingir 600 km/h. O veículo, que havia sido anunciado no ano passado, foi exibido pela primeira vez no Centro Nacional de Testes Ferroviários, em Pequim, na última semana.

O novo trem, produzido pela fabricante estatal CRRC Changchun, é o mais recente avanço da China, que já lidera o mercado global de trens de alta velocidade.

RESUMO DA NOTÍCIA A China apresentou o protótipo de um trem maglev que pode atingir 600 km/h.

O trem utiliza tecnologia de levitação magnética supercondutora, permitindo velocidades superiores a trens convencionais.

Com design aerodinâmico e capacidade para 396 passageiros, o trem é projetado para operar em uma guia semifechada para evitar descarrilamentos.

A CRRC Changchun está construindo uma pista de testes de 200 metros para verificar o projeto, com conclusão prevista para o final do ano. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Diferentemente dos trens convencionais, que operam sobre trilhos e rodas, o trem de levitação magnética, chamado de maglev, utiliza forças magnéticas para “flutuar” acima da pista, eliminando o atrito. Isso permite que o veículo alcance velocidades muito superiores às dos trens tradicionais.

O novo modelo da CRRC Changchun incorpora uma tecnologia chamada suspensão eletrodinâmica supercondutora (EDS), que, de acordo com a revista Railway Journal, garante levitação estável por meio de forças eletromagnéticas. Essas forças são geradas pelo movimento entre ímãs supercondutores instalados no trem e bobinas de tração na via.

‌



A 150 km/h, os ímãs induzem correntes nas bobinas de suspensão, criando uma força que eleva o trem e o impulsiona para frente. O sistema permite uma abertura de levitação de 100 mm e uma guia de 70 mm, o que, segundo a fabricante, possibilita maior estabilidade e velocidades mais altas.

Capacidade do trem

O protótipo apresentado tem um design aerodinâmico otimizado, com um nariz de 14,35 metros de comprimento que reduz a resistência do ar e melhora a sustentação, segundo a Railway Journal. A carroceria combina alumínio de alta resistência e fibra de carbono.

‌



Com oito vagões, o trem poderá transportar até 396 passageiros. Ele foi projetado para operar em uma guia semifechada em forma de U, que, segundo a CRRC, elimina o risco de descarrilamento.

Além disso, o sistema de levitação autoestabilizador não requer controle ativo, e os ímãs supercondutores podem funcionar por mais de uma hora em caso de falta de energia, o que aumenta a segurança do veículo.

‌



O jornal South Morning China Post disse que o trem tem um visual futurista, com um interior equipado com grandes telas de vídeo, conforme mostrado em imagens da emissora estatal CCTV.

A CRRC Changchun está construindo uma pista de testes de 200 metros em sua fábrica, com conclusão prevista para o final deste ano, de acordo com a Railway Journal. Essa pista permitirá verificar o projeto e ajustar o sistema de propulsão e os bogies. No entanto, uma pista mais longa para testes completos de levitação ainda não tem data definida.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp