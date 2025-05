Como a filha de Kim Jong-un está inspirando norte-coreanos a tentarem ser mais altos? Elite da Coreia do Norte procura suplementos nutricionais para que seus filhos cresçam como Kim Ju-ae Internacional|Do R7 06/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 06/05/2025 - 02h00 ) twitter

Mesmo que Kim Ju-ae esteja usando salto, a jovem seria mais alta do que a maioria das meninas de sua idade na Coreia do Norte KCNA

Kim Ju-ae, filha do ditador Kim Jong-un, fez sua última aparição na mídia da Coreia do Norte em 25 de abril, durante a cerimônia de lançamento de um navio de guerra no estaleiro Nampo. A jovem, ao lado do novo equipamento militar, se tornou alvo do interesse da população norte-coreana, principalmente por sua estatura.

Em uma foto ao lado do pai, Ju-ae parecia ter a mesma altura do ditador, que, segundo alguns analistas, deve ter cerca de 1,70 metro. A menina, por sua vez, deve ter entre 12 e 13 anos, idade aproximada com base em um relato do ex-jogador de basquete da NBA Dennis Rodman, que afirmou ter visto a filha de Kim Jong-un quando ela era bebê durante uma visita ao país em 2013.

Assim, Kim Ju-ae seria uma jovem bem mais alta que a maioria das garotas de sua idade no país. Na Coreia do Sul, por exemplo, a altura média de uma menina de 12 anos é de cerca de 1,55 metro. Na Coreia do Norte, que enfrenta um problema crônico de escassez de alimentos, as crianças tendem a crescer mal nutridas e, assim, serem mais baixas.

De acordo com as Estimativas Conjuntas de Desnutrição Infantil de 2023, divulgadas pela Unicef, OMS e Banco Mundial, 16,8% das crianças norte-coreanas menores de cinco anos sofriam de nanismo devido à desnutrição crônica em 2022. Essa taxa é quase dez vezes maior do que a da Coreia do Sul, onde 1,7% sofriam de nanismo.

Na imagem atual, Ju-ae está visivelmente mais alta e parece mais madura do que em fotos anteriores. Sua primeira aparição pública foi em novembro de 2022, quando, ainda uma pré-adolescente gordinha, acompanhou o pai em uma inspeção do que especialistas disseram ser um míssil balístico intercontinental. Desde então, ela apareceu em outros eventos, incluindo lançamentos de mísseis, banquetes oficiais e visitas a tropas.

O forte contraste entre a filha visivelmente bem nutrida do líder norte-coreano e a população desnutrida em geral gerou ressentimento público. Mas também estimulou o interesse pela altura e pelo desenvolvimento físico das crianças, afirmaram fontes ouvidas pela Radio Free Asia.

“Os moradores, que há muito tempo lutam contra a escassez de alimentos, não conseguiam se concentrar muito no crescimento dos filhos. Mas agora, com o filho do líder supremo crescendo rapidamente diante de seus olhos, muitos moradores começaram a prestar mais atenção ao desenvolvimento de seus próprios filhos”, disse uma fonte da província de Hamgyong do Norte, falando sob condição de anonimato por razões de segurança.

Status social

Um morador da província de Pyongan do Norte, que também pediu anonimato por razões de segurança, disse que há outra razão pela qual as pessoas querem que seus filhos sejam mais altos: status social.

Na Coreia do Norte, espera-se que os jovens ingressem no Exército após o ensino médio. Aqueles que não atendem ao padrão de altura exigido são frequentemente rejeitados no recrutamento.

“Hoje em dia, os moradores estão cada vez mais preocupados com a altura dos filhos. Antigamente, as crianças na Coreia do Norte eram consideradas socialmente desfavorecidas devido à sua baixa estatura, especialmente quando concluíam o ensino médio aos 17 anos e não conseguiam atingir nem 1,50 metro”, afirmou.

“Algumas crianças nem sequer puderam ingressar no exército e foram enviadas para trabalhar na construção civil ou em fazendas. Naturalmente, aquelas com baixa estatura tendiam a se sentir socialmente inferiores”, acrescentou a fonte.

A fonte disse que os moradores estão recorrendo a suplementos de crescimento, mesmo que isso signifique abrir mão de outras necessidades.

Suplementos da Coreia do Sul, por exemplo, estão sendo reembalados como produtos chineses antes de serem contrabandeados para a Coreia do Norte.

Esses suplementos estão se tornando um luxo desejado pela elite norte-coreana, com pais se perguntando como podem fazer seus filhos crescerem tão rápido quanto a filha adolescente do líder supremo, disseram as fontes à RFA.

Um suplemento vitamínico sul-coreano para o crescimento de crianças e para imunidade e recuperação da fadiga em adultos é vendido na Coreia do Norte por quatro vezes o preço da Coreia do Sul. Apesar do preço alto, ele é muito procurado por altos funcionários e outras pessoas que podem pagar, disse a fonte.

