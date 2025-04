Kim Jong-un exibe navio equipado com ‘armas mais poderosas’ da Coreia do Norte Novo contratorpedeiro deve ser incorporado à marinha do país no início do próximo ano Internacional|Do R7 26/04/2025 - 11h30 (Atualizado em 26/04/2025 - 11h31 ) twitter

Exibição do novo navio de guerra ocorre em meio a um momento de escalada de tensões na península coreana Divulgação/KCNA (Agência Central de Notícias da Coreia)

O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, revelou na sexta-feira (25) um novo contratorpedeiro naval do regime, apresentado como um avanço significativo na expansão do alcance operacional e das capacidades de ataque preventivo das forças armadas do país. De acordo com a mídia estatal, o navio foi lançado no porto de Nampo, na costa oeste da Coreia do Norte.

Batizado como “multipropósito” e pesando 5.000 toneladas, o novo contratorpedeiro é o primeiro de uma nova classe de navios de guerra fortemente armados, projetado para operar uma ampla variedade de sistemas de armas.

Segundo o discurso de Kim Jong-un, a embarcação é equipada com armas antiaéreas, antinavais e mísseis balísticos e de cruzeiro com capacidade nuclear. O secretário do Partido dos Trabalhadores da Coreia, Jo Chun Ryong, afirmou que o navio foi construído em cerca de 400 dias e conta com “as armas mais poderosas” já instaladas pela marinha norte-coreana.

DPRK just launched its first of new air defense frigates (labeled multi-purpose destroyer) for the Korean People's Navy in Nampo. https://t.co/BS1aWvyIXn pic.twitter.com/7QqBN2pIgB — Collin Koh 🇸🇬🇺🇦 (@CollinSLKoh) April 26, 2025

Durante a cerimônia de lançamento do navio, Kim descreveu o fortalecimento militar como uma resposta necessária às ameaças dos Estados Unidos e seus aliados na Ásia, que vêm aumentando a frequência e a escala de exercícios militares conjuntos. O líder do regime prometeu “responder decisivamente a esta crise geopolítica e aos desenvolvimentos em curso”.

‌



O novo contratorpedeiro deve ser incorporado à frota no início do próximo ano. Kim também sinalizou que a construção de um submarino com propulsão nuclear será o próximo grande projeto da marinha norte-coreana, uma ambição anunciada em uma conferência política de 2021, quando ele apresentou uma lista de armas avançadas que pretendia desenvolver, incluindo mísseis balísticos intercontinentais de combustível sólido (ICBM), armas hipersônicas, satélites espiões e mísseis com múltiplas ogivas.

Apesar das promessas, especialistas internacionais em defesa questionam a capacidade da Coreia do Norte, um país isolado e economicamente debilitado, de desenvolver sistemas militares tão sofisticados sem assistência estrangeira.

‌



A exibição do novo navio de guerra ocorre em meio a um momento de escalada de tensões na península coreana. Kim Jong-un vem reforçando a parceria com a Rússia, fornecendo armas e soldados para apoiar a guerra o lado russo na guerra da Ucrânia.

Autoridades sul-coreanas expressam preocupação de que, em troca desse apoio, Pyongyang possa estar recebendo do Kremlin assistência econômica e acesso a tecnologia militar avançada para acelerar os programas balísticos.

