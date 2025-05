Kim Jong-un visita fábrica de tanques e pede modernização da frota norte-coreana Líder disse que Coreia do Norte precisa modernizar forças armadas com veículos blindados avançados, segundo mídia estatal Internacional|Do R7 05/05/2025 - 12h00 (Atualizado em 05/05/2025 - 12h00 ) twitter

Kim Jong-un visita fábrica modernizada e pede produção em massa de tanques norte-coreanos Divulgação/KCNA (Agência Central de Notícias da Coreia)

O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-Un, visitou uma fábrica de tanques e cobrou a produção em larga escala de veículos modernos para fortalecer as forças armadas do país, informou a KCNA (Agência Central de Notícias da Coreia) no domingo (4).

A mídia estatal não revelou o nome nem a localização da fábrica, classificada apenas como “importante”, tampouco especificou a data da visita.

Durante a inspeção, Kim expressou satisfação com o design atualizado dos tanques norte-coreanos. A mídia estatal disse que a precisão científica e a confiabilidade do motor, além da composição do sistema de poder de fogo, agradaram o líder norte-coreano.

Ele enfatizou a importância de substituir os equipamentos blindados antigos do país por tanques e veículos modernos, considerando essa modernização uma prioridade para a construção das forças armadas.

‌



Coreia do Norte quer substituir equipamentos blindados antigos por tanques e veículos modernos Divulgação/KCNA (Agência Central de Notícias da Coreia)

Segundo a KCNA, Kim afirmou que “é impossível construir uma força blindada adequadamente” sem uma definição clara do papel dos tanques na guerra moderna e uma revisão do conceito de design desses equipamentos.

O líder também destacou a necessidade de atualizar todos os sistemas de armas blindadas norte-coreanas e de ampliar a capacidade de produção de tanques de última geração e de canhões autopropulsados em um curto período.

‌



Kim descreveu essa meta como parte de uma “segunda revolução na força blindada”, uma tarefa estratégica do partido no poder.

A KCNA relatou que o líder elogiou os avanços na pesquisa e na produção da fábrica, indicando que a política do partido de fortalecer a indústria de tanques está sendo implementada com sucesso.

Kim Jong-un inspeciona de joelhos um dos novos tanques da Coreia do Norte Divulgação/KCNA (Agência Central de Notícias da Coreia)

