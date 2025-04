Como é o aeroporto da Nova Zelândia em que aviões e trens se cruzam na pista Local em Gisborne, um dos mais peculiares do mundo, tem linha ferroviária que atravessa pista de pousos e decolagens Internacional|Do R7 28/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 28/04/2025 - 02h00 ) twitter

Pista do aeroporto de Gisborne é compartilhada por trens e aviões Reprodução/X/@MrTimDunn

Localizado na cidade de Gisborne, na costa leste da Ilha Norte da Nova Zelândia, o Aeroporto de Gisborne é um dos mais peculiares do mundo. Isso porque sua pista de pousos e decolagens é cruzada por nada menos que uma linha ferroviária, o que faz com que aviões e trens dividam o mesmo espaço.

A presença da linha férrea na pista torna o aeroporto um grande desafio. Os controladores de tráfego precisam coordenar cuidadosamente as chegadas e partidas de aviões com a passagem dos trens para garantir que não haja conflitos.

Até recentemente, o aeroporto operava com um sistema de luzes vermelhas piscantes que alertava os pilotos sobre a passagem iminente de um trem, indicando que a pista estava temporariamente fechada. Quando as luzes ficavam verdes, a pista estava liberada.

Esse sistema, no entanto, foi desativado após mais de 20 anos de uso, quando a linha regular de trens entre Gisborne e Napier foi descontinuada, de acordo com o jornal britânico The Sun.

Desde então, o único carro que atravessa a pista é o trem a vapor da Gisborne City Vintage Railway, que opera apenas 15 vezes por ano, principalmente no verão e durante visitas de navios de cruzeiro.

Segundo Hadley Cave, diretor-chefe da autoridade de aviação civil da Nova Zelândia, os trens agora são tratados como qualquer outro veículo na pista, exigindo autorização verbal para atravessar.

“As aeronaves ainda terão prioridade. É apenas uma questão de encaixar os cruzamentos dos trens entre os pousos”, disse Cave em uma declaração. Ele também afirmou que a manutenção do sistema de luzes representava um “custo significativo”, por isso ela foi desativada.

O Aeroporto de Gisborne, que ocupa cerca de 400 acres e possui um terminal com quatro portões, é um dos 62 aeroportos da Nova Zelândia.

Acredita-se que a linha férrea tenha sido construída muito antes da decisão, tomada na década de 1940, de transformar a área em um aeródromo. A peculiaridade do local rendeu ao aeroporto destaque em listas de “aeroportos mais estranhos do mundo”.

Gisborne, conhecida por suas vinícolas, praias para surfe e atrações como o Rere Rockslide – o maior toboágua natural do país, com 60 metros de queda –, é também o primeiro lugar do mundo a ver o nascer do sol.

