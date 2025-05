Como é o animal de aparência exótica que virou atração em zoológico da Alemanha Filhote de porco-formigueiro nascido em Berlim tem encantado visitantes por ter traços de tamanduá, porco e rato-toupeira-pelado Internacional|Do R7 05/05/2025 - 15h27 (Atualizado em 05/05/2025 - 15h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Filhote de porco-formigueiro nascido no Zoológico de Berlim tem encantado visitantes Divulgação/Zoológico de Berlim

Um filhote de porco-formigueiro, também conhecido como porco-da-terra, nasceu no último dia 9 no Zoológico de Berlim, na Alemanha, e rapidamente se tornou a nova sensação entre os visitantes.

Com uma aparência descrita pelo zoológico como “super fofa e simplesmente extraordinária”, o animal viralizou nas redes sociais após a instituição compartilhar fotos dele no Instagram.

O filhote, que ainda não teve o sexo identificado, nasceu com cerca de 1,5 kg e, de lá para cá, já dobrou de peso, segundo a equipe do zoológico.

“Com sua tromba, orelhas gigantes e poderosas patas escavadoras, ele parece uma mistura de tamanduá, porco e rato-toupeira-pelado – e atualmente está conquistando os corações da equipe do zoológico”, disse a instituição em uma publicação.

‌



Espécie pouco conhecida

Animal tem traços de tamanduá, porco e rato-toupeira-pelado Divulgação/Zoológico de Berlim

Nativo da África subsaariana, o porco-formigueiro é uma espécie pouco comum até em seu habitat natural. O nome vem do africâner aardvark: “aard” significa “terra” e “varken”, “porco”.

Apesar da nomenclatura, o bicho não tem nenhuma relação evolutiva com porcos. Ele é é conhecido por sua dieta à base de formigas e cupins, que captura com uma língua de até 25 cm e garras afiadas, usadas também para escavar a terra.

‌



Com hábitos noturnos e solitários, o porco-formigueiro raramente é visto em grupos. No zoológico de Berlim, o filhote é o primeiro da fêmea Memphis, de 6 anos, e do macho Kito, de 9 anos.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp