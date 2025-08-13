Como era o mamífero ‘parecido’ com rato que sobreviveu ao fim dos dinossauros Descoberta de fóssil de nova espécie na Inglaterra revela detalhes sobre mamíferos primitivos que coexistiram com dinossauros Internacional|Do R7 13/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 13/08/2025 - 02h00 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Descoberta de um mamífero pré-histórico, Novaculadon mirabilis, do tamanho de um camundongo, na Inglaterra.

A espécie sobreviveu à extinção em massa dos dinossauros e viveu ao lado deles há 145 milhões de anos.

A mandíbula fossilizada foi encontrada por um estudante durante um trabalho de campo e revela dentes adaptados a uma dieta onívora.

Os multituberculados, grupo ao qual pertence o Novaculadon, foram bem-sucedidos no Mesozoico, mas desapareceram há 33 milhões de anos. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Reconstrução artística do Novaculadon mirabilis, parecido com pequenos roedores atuais Divulgação/Universidade de Portsmouth

Um pequeno mamífero pré-histórico, do tamanho de um camundongo, que viveu há 145 milhões de anos ao lado dos dinossauros – e sobreviveu à extinção em massa desses gigantes –, foi descoberto recentemente em Dorset, na Inglaterra.

Batizada de Novaculadon mirabilis, a nova espécie foi identificada a partir de uma mandíbula fossilizada encontrada na praia da Baía de Durlston. A descoberta foi publicada na revista The Proceedings of the Geologists’ Association no último mês de julho.

O fóssil foi encontrado por Benjamin Weston, estudante de graduação em paleontologia da Universidade de Portsmouth, durante um trabalho de campo nos penhascos de Dorset, de acordo com a própria instituição de ensino.

A mandíbula, com 16,5 mm de comprimento, preserva um incisivo robusto e quatro pré-molares afiados, descritos como “lâminas cortantes” pelo paleontólogo Steven Sweetman, da Universidade de Portsmouth, em entrevista ao jornal The New York Times.

“Os pré-molares formam uma lâmina bastante afiada”, explicou Sweetman, um dos autores do estudo. Ele disse que o Novaculadon era provavelmente onívoro, com dentes adaptados para processar vegetais e carne, como insetos e pequenos invertebrados.

O animal pertencia à ordem dos multituberculados, um grupo de mamíferos primitivos que conviveram com dinossauros durante a era Mesozoica. Apesar de não serem parentes de ratos ou camundongos modernos, ocupavam nichos ecológicos semelhantes, servindo de presa, dispersando sementes e controlando populações de insetos.

“Não se tratava de uma criatura dócil e patética — era um animal bem adaptado ao seu estilo de vida”, afirmou Steve Brusatte, paleontólogo da Universidade de Edimburgo, também ao The New York Times.

Ele sugere que o Novaculadon era possivelmente noturno e vivia no subsolo ou em vegetação rasteira, o que ajudou sua linhagem a sobreviver à extinção do Cretáceo-Paleógeno, há 66 milhões de anos.

A mandíbula fossilizada, quase completa, foi analisada com tomografia computadorizada de raios X, que permitiu isolar digitalmente os dentes sem danificar o material. A tecnologia revelou detalhes do fóssil, que foi ampliado em réplicas 3D para estudo.

Fóssil estava tão bem preservado que estudante suspeitou imediatamente de algo novo Divulgação/Universidade de Portsmouth

Espécie nova

O Novaculadon mirabilis, cujo nome vem do latim “novacula” (navalha) e “mirabilis” (maravilhoso), tinha dentes afiados e um comportamento possivelmente semelhante ao do rato marrom atual.

“Suspeitei imediatamente do que era a mandíbula quando a encontrei, mas não poderia imaginar aonde a descoberta me levaria”, disse Weston em um comunicado divulgado pela universidade.

Os multituberculados, com mais de 200 espécies identificadas, foram um dos grupos de mamíferos mais bem-sucedidos do Mesozoico, variando de tamanhos de camundongos a castores.

Apesar de sobreviverem à extinção dos dinossauros, desapareceram há cerca de 33 milhões de anos, no Oligoceno, possivelmente superados por roedores ou por mudanças ambientais.

A reconstrução artística do Novaculadon, feita pelo estudante Hamzah Imran, mostra um animal peludo com manchas e listras, com uma semelhança significativa com pequenos roedores atuais.

