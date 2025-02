Companhia área oferece R$ 170 mil a passageiros após acidente em Toronto A empresa propôs compensação imediata, mas passageiros podem buscar indenizações adicionais por via judicial Internacional|Do R7 21/02/2025 - 13h11 (Atualizado em 21/02/2025 - 13h11 ) twitter

Delta Air Lines oferece R$ 170 mil a passageiros após acidente em Toronto Reprodução vídeo

A Delta Air Lines ofereceu US$ 30 mil (aproximadamente R$ 171 mil) a cada um dos 76 passageiros envolvidos no acidente de avião ocorrido em Toronto, no Canadá, no dia 17 de fevereiro. A oferta visa fornecer assistência financeira imediata, mas não interfere no direito dos passageiros de buscar uma compensação maior por meio de ações legais no futuro.

Esse pagamento adiantado segue uma normativa internacional que exige que companhias aéreas norte-americanas forneçam uma indenização inicial a vítimas de acidentes internacionais, a fim de cobrir suas necessidades emergenciais.

Vale notar que a oferta não implica reconhecimento de culpa por parte da Delta. Caso os passageiros obtenham uma indenização maior através da Justiça, o valor já pago será descontado da quantia final.

O escritório canadense Rochon Genova informou que alguns passageiros já procuraram assessoria jurídica para buscar compensação adicional.

O acidente aconteceu quando o avião CRJ900 da Delta, ao pousar sob condições de neve intensa, perdeu a estabilidade. A asa direita tocou o chão, gerando um incêndio que fez a aeronave capotar.

No entanto, todos os 80 ocupantes, incluindo passageiros e tripulação, conseguiram sair do avião sem que houvesse mortes.

Vinte e um passageiros ficaram feridos, com dois em estado grave. Até o dia 19 de fevereiro, 19 já haviam sido liberados dos hospitais.

O Conselho de Segurança de Transporte do Canadá está investigando as causas do incidente.

